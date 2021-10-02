https://uz.sputniknews.ru/20211002/gurbanguly-berdymuxamedov-pribudet-v-uzbekistan--on-primet-uchastie-v-ekonomicheskom-forume-20735332.html

Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме

Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме

Официальный визит президента Туркменистана запланирован на 4-5 октября. В рамках встречи он посетит несколько важных мероприятий. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-02T10:30+0500

2021-10-02T10:30+0500

2021-10-02T10:30+0500

политика

узбекистан

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/05/14912235_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_e0c44df260be81e34610c7534bdfb741.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет с официальным визитом в Узбекистан, передает теркменистанское госагентство.С 4 по 5 октября он посетит в республике несколько важных мероприятий, в том числе Туркмено-узбекский экономический форум. В ходе встречи планируется также обсудить вопросы создания зон приграничной торговли на узбекско-туркменской границе.В сентябре этого года в Ташкенте состоялось 16-е заседание совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В рамках конференции прошли двусторонние переговоры об увеличении объемов торговли между странами за счет закупки сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений и химических препаратов для защиты растений.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/uzbekistan-i-turkmenistan-sozdadut-zonu-prigranichnoy-torgovli-20500021.html

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов