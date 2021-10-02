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Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме
Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме
Официальный визит президента Туркменистана запланирован на 4-5 октября. В рамках встречи он посетит несколько важных мероприятий. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T10:30+0500
2021-10-02T10:30+0500
политика
узбекистан
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет с официальным визитом в Узбекистан, передает теркменистанское госагентство.С 4 по 5 октября он посетит в республике несколько важных мероприятий, в том числе Туркмено-узбекский экономический форум. В ходе встречи планируется также обсудить вопросы создания зон приграничной торговли на узбекско-туркменской границе.В сентябре этого года в Ташкенте состоялось 16-е заседание совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В рамках конференции прошли двусторонние переговоры об увеличении объемов торговли между странами за счет закупки сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений и химических препаратов для защиты растений.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/uzbekistan-i-turkmenistan-sozdadut-zonu-prigranichnoy-torgovli-20500021.html
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узбекистан, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме

10:30 02.10.2021
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Официальный визит президента Туркменистана запланирован на 4-5 октября. В рамках встречи он посетит несколько важных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет с официальным визитом в Узбекистан, передает теркменистанское госагентство.
С 4 по 5 октября он посетит в республике несколько важных мероприятий, в том числе Туркмено-узбекский экономический форум. В ходе встречи планируется также обсудить вопросы создания зон приграничной торговли на узбекско-туркменской границе.
Грузовые контейнеры, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Политика
Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
15 сентября, 11:07
1613
В сентябре этого года в Ташкенте состоялось 16-е заседание совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В рамках конференции прошли двусторонние переговоры об увеличении объемов торговли между странами за счет закупки сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений и химических препаратов для защиты растений.
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10:30Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме
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