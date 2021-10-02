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Siemens построит в Ташкенте комбинированную электростанцию
Siemens построит в Ташкенте комбинированную электростанцию
Современная установка позволит избежать дополнительных расходов и поможет снабдить столицу стабильным электричеством. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T14:55+0500
2021-10-02T15:05+0500
общество
узбекистан
электроэнергия
германия
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Комбинированную станцию с высоким КПД, способную вырабатывать электроэнергию и пар для дальнейшего применения в теплоснабжении, планируется построить в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации. Для обсуждения этапов создания проекта хоким Ташкента Жахонгир Артикходжаев встретился с вице-президентом компании Siemens Аманом Каримом.В ходе переговоров стороны отметили, что современная установка позволит избежать дополнительных расходов и поможет снабдить столицу стабильным электричеством.По словам замглавы Siemens, в конце 2020 года аналогичная станция была запущена в Берлине. В связи с этим, Аман Карим пригласил представителей хокимията и профильных организаций посетить столицу Германии для обмена опытом.Меморандум о сотрудничестве Узбекистана с немецкой компанией Siemens был подписан весной этого года. В рамках документа стороны договорились приступить к реализации данного инновационного проекта в ближайшее время.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/nemetskie-banki-investiruyut-bolshe-milliarda-evro-v-rasshirenie-shurtanskogo-gxk-20723055.html
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узбекистан, электроэнергия, германия, хокимият ташкента

Siemens построит в Ташкенте комбинированную электростанцию

14:55 02.10.2021 (обновлено: 15:05 02.10.2021)
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© Хокимият ТашкентаВстреча хокима Ташкента с представителями немецкой компании Siemens
Встреча хокима Ташкента с представителями немецкой компании Siemens - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
© Хокимият Ташкента
Современная установка позволит избежать дополнительных расходов и поможет снабдить столицу стабильным электричеством.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Комбинированную станцию с высоким КПД, способную вырабатывать электроэнергию и пар для дальнейшего применения в теплоснабжении, планируется построить в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации.
Для обсуждения этапов создания проекта хоким Ташкента Жахонгир Артикходжаев встретился с вице-президентом компании Siemens Аманом Каримом.
В ходе переговоров стороны отметили, что современная установка позволит избежать дополнительных расходов и поможет снабдить столицу стабильным электричеством.
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По словам замглавы Siemens, в конце 2020 года аналогичная станция была запущена в Берлине. В связи с этим, Аман Карим пригласил представителей хокимията и профильных организаций посетить столицу Германии для обмена опытом.
Меморандум о сотрудничестве Узбекистана с немецкой компанией Siemens был подписан весной этого года. В рамках документа стороны договорились приступить к реализации данного инновационного проекта в ближайшее время.
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