https://uz.sputniknews.ru/20211002/tashkentskiy-tigr-legendarnyy-uzbekistanskiy-bokser-rufat-riskiev-otmechaet-72-letie-20736059.html

Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие

Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие

Известный спортсмен является одним из основоположников узбекской школы бокса. В 2020 году по указу президента его наградили орденом "Дустлик". 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Легенде узбекского и мирового бокса, известному как "Ташкентский тигр", Руфату Рискиеву исполнилось 72 года, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Руфат Асадович Рискиев родился в 1949 году 2 октября в городе Оккурган Ташкентской области. В 1974-м он стал первым узбекистанским боксером, победившим на чемпионате мира. В 1976-м он стал финалистом Олимпийских игр в Монреале (Канада). Руфат Асадович является одним из основоположников узбекской школы бокса. В 2020 году по указу президента легендарный боксер был награжден орденом "Дустлик".Отметим, что начиная с 2019 года самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз Руфата Рискиева.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/etot-amerikanets-sdelal-uzbekistan-bokserskoy-derjavoy-jizn-i-sudba-sidneya-djaksona-19297840.html

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