https://uz.sputniknews.ru/20211002/tashkentskiy-tigr-legendarnyy-uzbekistanskiy-bokser-rufat-riskiev-otmechaet-72-letie-20736059.html
Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие
Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие
Известный спортсмен является одним из основоположников узбекской школы бокса. В 2020 году по указу президента его наградили орденом "Дустлик". 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T11:51+0500
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Легенде узбекского и мирового бокса, известному как "Ташкентский тигр", Руфату Рискиеву исполнилось 72 года, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Руфат Асадович Рискиев родился в 1949 году 2 октября в городе Оккурган Ташкентской области. В 1974-м он стал первым узбекистанским боксером, победившим на чемпионате мира. В 1976-м он стал финалистом Олимпийских игр в Монреале (Канада). Руфат Асадович является одним из основоположников узбекской школы бокса. В 2020 году по указу президента легендарный боксер был награжден орденом "Дустлик".Отметим, что начиная с 2019 года самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз Руфата Рискиева.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/etot-amerikanets-sdelal-uzbekistan-bokserskoy-derjavoy-jizn-i-sudba-sidneya-djaksona-19297840.html
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узбекистан, боксер, бокс, день рождения
Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие
11:51 02.10.2021 (обновлено: 11:57 02.10.2021)
Известный спортсмен является одним из основоположников узбекской школы бокса. В 2020 году по указу президента его наградили орденом "Дустлик".
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Легенде узбекского и мирового бокса, известному как "Ташкентский тигр", Руфату Рискиеву исполнилось 72 года, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Руфат Асадович Рискиев родился в 1949 году 2 октября в городе Оккурган Ташкентской области. В 1974-м он стал первым узбекистанским боксером, победившим на чемпионате мира. В 1976-м он стал финалистом Олимпийских игр в Монреале (Канада).
Руфат Асадович является одним из основоположников узбекской школы бокса. В 2020 году по указу президента легендарный боксер был награжден орденом "Дустлик".
Отметим, что начиная с 2019 года самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз Руфата Рискиева.