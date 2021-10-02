https://uz.sputniknews.ru/20211002/uzbekistan-nameren-vyraschivat-v-rossii-agrokultury-na-zemlyax-do-1-mln-ga-20738516.html
Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га
Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га
Рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в РФ имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T14:00+0500
2021-10-02T14:00+0500
2021-10-02T14:00+0500
экономика
министерство сельского хозяйства россии
сельское хозяйство
министерство сельского и водного хозяйства
жамшид ходжаев
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены организовать в России выращивание сои, пшеницы, масличных культур на площади до 1 миллиона гектаров для обеспечения потребностей отечественного рынка, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства республики. Об этом стало известно в рамках онлайн-диалога министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы предоставления сельхозземель на территории РФ узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.В министерстве уточнили, что рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия, в частности, масличные культуры, соя, пшеница."Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе – до 1 миллиона гектаров", - отметил министр.В России сейчас имеется порядка 8-13 миллиона гектаров земель для введения в сельхозоборот, а 23 субъекта РФ уже предварительно заинтересовались в поддержке узбекско-российского проекта, заявил Левин.По итогам переговоров министры договорились обсудить конкретные механизмы и сроки реализации проекта во время визита узбекской рабочей группы в РФ в октябре этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20181030/V-teplichnykh-usloviyakh-Eko-kultura-budet-vyraschivat-ovoschi-v-Uzbekistane-9836703.html
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министерство сельского хозяйства россии, сельское хозяйство, министерство сельского и водного хозяйства, жамшид ходжаев
Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га
Рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в РФ имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены организовать в России выращивание сои, пшеницы, масличных культур на площади до 1 миллиона гектаров для обеспечения потребностей отечественного рынка, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства республики.
Об этом стало известно в рамках онлайн-диалога министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы предоставления сельхозземель на территории РФ узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.
На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан.
Джамшид Ходжаев
Министр сельского хозяйства Узбекистана
В министерстве уточнили, что рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия, в частности, масличные культуры, соя, пшеница.
"Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе – до 1 миллиона гектаров", - отметил министр.
В России сейчас имеется порядка 8-13 миллиона гектаров земель для введения в сельхозоборот, а 23 субъекта РФ уже предварительно заинтересовались в поддержке узбекско-российского проекта, заявил Левин.
По итогам переговоров министры договорились обсудить конкретные механизмы и сроки реализации проекта во время визита узбекской рабочей группы в РФ в октябре этого года.