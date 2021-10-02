https://uz.sputniknews.ru/20211002/uzbekistan-nameren-vyraschivat-v-rossii-agrokultury-na-zemlyax-do-1-mln-ga-20738516.html

Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га

Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га

Рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в РФ имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-02T14:00+0500

2021-10-02T14:00+0500

2021-10-02T14:00+0500

экономика

министерство сельского хозяйства россии

сельское хозяйство

министерство сельского и водного хозяйства

жамшид ходжаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1256/22/12562217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c92d68314e1907b98125e208c34b2c22.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены организовать в России выращивание сои, пшеницы, масличных культур на площади до 1 миллиона гектаров для обеспечения потребностей отечественного рынка, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства республики. Об этом стало известно в рамках онлайн-диалога министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы предоставления сельхозземель на территории РФ узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.В министерстве уточнили, что рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия, в частности, масличные культуры, соя, пшеница."Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе – до 1 миллиона гектаров", - отметил министр.В России сейчас имеется порядка 8-13 миллиона гектаров земель для введения в сельхозоборот, а 23 субъекта РФ уже предварительно заинтересовались в поддержке узбекско-российского проекта, заявил Левин.По итогам переговоров министры договорились обсудить конкретные механизмы и сроки реализации проекта во время визита узбекской рабочей группы в РФ в октябре этого года.

https://uz.sputniknews.ru/20181030/V-teplichnykh-usloviyakh-Eko-kultura-budet-vyraschivat-ovoschi-v-Uzbekistane-9836703.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство сельского хозяйства россии, сельское хозяйство, министерство сельского и водного хозяйства, жамшид ходжаев