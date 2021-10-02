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В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника
В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника
Счастливыми родителями стали медсестра и военнослужащий. Теперь количество детей у семьи Муродовых увеличилось до пяти. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T17:30+0500
2021-10-02T17:30+0500
2021-10-02T17:32+0500
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Тройняшки появились на свет в Карши 1 октября в День учителя и наставника, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. По информации Минздрава, трое мальчиков родились у семьи Муродовых. Мать богатырей Шахло Хусанова работает медсестрой в областной дерматологической больнице, а их отец Искандар Муродов является военнослужащим Нацгвардии. "Один из близнецов весит 2,1 кг, второй - 2,4 кг, а третий - 2,2 кг", - сообщают в Минздраве.Отмечается, что у Муродовых уже есть сын и дочь. Теперь количество детей у счастливых родителей увеличилось до пяти.Ранее в Кашкадарьинской области родились девочки-тройняшки. Они появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Молодые родители дали малышкам имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон.
https://uz.sputniknews.ru/20170502/Karakalpakstan-imena-5318541.html
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дети, карши, министерство здравоохранения узбекистана
В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника
17:30 02.10.2021 (обновлено: 17:32 02.10.2021)
Счастливыми родителями стали медсестра и военнослужащий. Теперь количество детей у семьи Муродовых увеличилось до пяти.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Тройняшки появились на свет в Карши 1 октября в День учителя и наставника, передает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
По информации Минздрава, трое мальчиков родились у семьи Муродовых. Мать богатырей Шахло Хусанова работает медсестрой в областной дерматологической больнице, а их отец Искандар Муродов является военнослужащим Нацгвардии.
"Один из близнецов весит 2,1 кг, второй - 2,4 кг, а третий - 2,2 кг", - сообщают в Минздраве.
Отмечается, что у Муродовых уже есть сын и дочь. Теперь количество детей у счастливых родителей увеличилось до пяти.
Ранее в Кашкадарьинской области родились
девочки-тройняшки. Они появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Молодые родители дали малышкам имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон.