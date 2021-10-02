https://uz.sputniknews.ru/20211002/v-karshi-poyavilis-na-svet-troynyashki--oni-rodilis-v-den-uchitelya-i-nastavnika-20740565.html

В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника

В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника

Счастливыми родителями стали медсестра и военнослужащий. Теперь количество детей у семьи Муродовых увеличилось до пяти. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-02T17:30+0500

2021-10-02T17:30+0500

2021-10-02T17:32+0500

общество

дети

карши

министерство здравоохранения узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/02/20740495_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_afe1f5a4e6ea13a4627675fdc7031e5c.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Тройняшки появились на свет в Карши 1 октября в День учителя и наставника, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. По информации Минздрава, трое мальчиков родились у семьи Муродовых. Мать богатырей Шахло Хусанова работает медсестрой в областной дерматологической больнице, а их отец Искандар Муродов является военнослужащим Нацгвардии. "Один из близнецов весит 2,1 кг, второй - 2,4 кг, а третий - 2,2 кг", - сообщают в Минздраве.Отмечается, что у Муродовых уже есть сын и дочь. Теперь количество детей у счастливых родителей увеличилось до пяти.Ранее в Кашкадарьинской области родились девочки-тройняшки. Они появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Молодые родители дали малышкам имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон.

https://uz.sputniknews.ru/20170502/Karakalpakstan-imena-5318541.html

карши

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дети, карши, министерство здравоохранения узбекистана