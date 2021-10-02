https://uz.sputniknews.ru/20211002/voz-snyala-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v--murashko-20740969.html
ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
Глава Минздрава РФ также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T18:56+0500
2021-10-02T18:56+0500
2021-10-02T18:56+0500
россия
воз
вакцинация
вакцина "спутник v"
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. ВОЗ сняла все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V", остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве. Об этом сообщает специальный корреспондент РИА Новости. Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет, подчеркнул министр.Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки.В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин против коронавирусной инфекции. Самый первый препарат "Спутник V" создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцину одобрили в 70 странах, она широко применяется для массовой иммунизации. Кроме того, россиянам доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V". К тому же недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" . Вакцина имеет то же действующее вещество, что и "ЭпиВакКорона", но синтезируются они по-разному.В июле этого года регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/vaktsina-sputnik-v-proizvodimaya-v-uzbekistane-vyydet-na-mestnyy-rynok-v-oktyabre-20494411.html
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Kakoy-vaktsinoy-privitsya-Sravnivaem-6-preparatov-16033583.html
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воз, вакцинация, вакцина "спутник v"
ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
Глава Минздрава РФ также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
ВОЗ сняла все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V", остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве. Об этом сообщает
специальный корреспондент РИА Новости.
Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. <...> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги.
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет, подчеркнул министр.
Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки.
В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин против коронавирусной инфекции. Самый первый препарат "Спутник V" создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцину одобрили в 70 странах, она широко применяется для массовой иммунизации. Кроме того, россиянам доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V". К тому же недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" . Вакцина имеет то же действующее вещество, что и "ЭпиВакКорона", но синтезируются они по-разному.
В июле этого года регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.