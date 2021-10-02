https://uz.sputniknews.ru/20211002/voz-snyala-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v--murashko-20740969.html

ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко

ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко

Глава Минздрава РФ также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-02T18:56+0500

2021-10-02T18:56+0500

2021-10-02T18:56+0500

россия

воз

вакцинация

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. ВОЗ сняла все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V", остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве. Об этом сообщает специальный корреспондент РИА Новости. Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет, подчеркнул министр.Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки.В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин против коронавирусной инфекции. Самый первый препарат "Спутник V" создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцину одобрили в 70 странах, она широко применяется для массовой иммунизации. Кроме того, россиянам доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V". К тому же недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" . Вакцина имеет то же действующее вещество, что и "ЭпиВакКорона", но синтезируются они по-разному.В июле этого года регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/vaktsina-sputnik-v-proizvodimaya-v-uzbekistane-vyydet-na-mestnyy-rynok-v-oktyabre-20494411.html

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Kakoy-vaktsinoy-privitsya-Sravnivaem-6-preparatov-16033583.html

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воз, вакцинация, вакцина "спутник v"