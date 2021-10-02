Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211002/voz-snyala-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v--murashko-20740969.html
ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
Глава Минздрава РФ также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки. 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T18:56+0500
2021-10-02T18:56+0500
россия
воз
вакцинация
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19572154_0:105:2407:1459_1920x0_80_0_0_d51ccf5668a89bf7fb70a1e98bffc09d.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. ВОЗ сняла все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V", остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве. Об этом сообщает специальный корреспондент РИА Новости. Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет, подчеркнул министр.Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки.В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин против коронавирусной инфекции. Самый первый препарат "Спутник V" создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцину одобрили в 70 странах, она широко применяется для массовой иммунизации. Кроме того, россиянам доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V". К тому же недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" . Вакцина имеет то же действующее вещество, что и "ЭпиВакКорона", но синтезируются они по-разному.В июле этого года регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/vaktsina-sputnik-v-proizvodimaya-v-uzbekistane-vyydet-na-mestnyy-rynok-v-oktyabre-20494411.html
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Kakoy-vaktsinoy-privitsya-Sravnivaem-6-preparatov-16033583.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19572154_161:0:2246:1564_1920x0_80_0_0_e8a033c97406f41b93b76b72867e08f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
воз, вакцинация, вакцина "спутник v"

ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко

18:56 02.10.2021
1723
© Sputnik / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Глава Минздрава РФ также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. ВОЗ сняла все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V", остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве. Об этом сообщает специальный корреспондент РИА Новости.

Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. <...> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги.

Всероссийский форум Малый бизнес – национальная идея?. День первый - Sputnik Узбекистан
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет, подчеркнул министр.
Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и в этом направлении ожидаются существенные подвижки.
Медицинский сотрудник держит в руке ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Общество
Вакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре
14 сентября, 19:39
646
В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин против коронавирусной инфекции. Самый первый препарат "Спутник V" создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцину одобрили в 70 странах, она широко применяется для массовой иммунизации. Кроме того, россиянам доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
Сравнение вакцин от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2021
Инфографика
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов
18 февраля, 17:03
3079
Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V". К тому же недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" . Вакцина имеет то же действующее вещество, что и "ЭпиВакКорона", но синтезируются они по-разному.
В июле этого года регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
200100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:32Chevrolet Lacetti станет больше: UzAuto Motors увеличивает производство популярного авто
18:56ВОЗ сняла все барьеры для признания вакцины "Спутник V" — Мурашко
18:25Эксперты нашли способ, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период
17:30В Карши появились на свет тройняшки — они родились в День учителя и наставника
16:57С улыбкой на лице: Саакашвили доставлен в тюрьму близ Тбилиси
15:58Европейцы пытаются остановить русскую экспансию в Африке
15:43Франция получила шанс избавиться от Макрона
14:55Siemens построит в Ташкенте комбинированную электростанцию
14:00Узбекистан намерен выращивать в России агрокультуры на землях до 1 млн га
13:11В Узбекистане создадут единую систему учета доз облучения
12:29В Намангане загорелась газозаправочная станция — видео
11:51Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие
11:10В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
10:30Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме
ВчераВ Грузии арестовали Саакашвили
ВчераТашкент воспитает своих Меньшовых и Калатозовых: филиал ВГИКа запустят с ноября
ВчераДом Садыра Жапарова выставят на аукцион: деньги с продажи выделят нуждающимся
ВчераВ Узбекистане фейкового президента осудили на три года
ВчераМоя первая учительница — бабушка: Саида Мирзиёева поздравила педагогов с праздником
ВчераNetflix по-узбекски: самые "сочные" фильмы соберут на новой площадке