https://uz.sputniknews.ru/20210914/vaktsina-sputnik-v-proizvodimaya-v-uzbekistane-vyydet-na-mestnyy-rynok-v-oktyabre-20494411.html

Вакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре

Вакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре

Образцы препарата серийного производства переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T19:39+0500

2021-09-14T19:39+0500

2021-09-14T19:39+0500

общество

алмалык

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В компании Jurabek Laboratories, которая серийно производят российскую вакцину "Спутник V" рассказали РИА Новости, что уже в октябре препарат появится на внутреннем рынке страны. По словам сотрудника предприятия, произведенная вакцина пока хранится на складе, в следующем месяце ее начнут поставлять министерству здравоохранения Узбекистана.Образцы препарата серийного производства переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному регулятору фармпромышленности для контроля качества. Эта процедура может занять до трех недель.Напомним, российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа. Ранее в Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе на предприятии планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля, за это время полностью вакцинировались более 3 миллионов человек. Жители страны помимо англо-шведской AstraZeneca могут привиться китайским препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутником V" и американской Moderna. В понедельник минздрав республики получил от США 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/sputnik-v-v-uzbekistane-nachnut-proizvodit-uje-na-sleduyuschey-nedele-20028758.html

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алмалык, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане