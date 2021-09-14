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Вакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре
Вакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре
Образцы препарата серийного производства переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T19:39+0500
2021-09-14T19:39+0500
общество
алмалык
вакцина "спутник v"
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В компании Jurabek Laboratories, которая серийно производят российскую вакцину "Спутник V" рассказали РИА Новости, что уже в октябре препарат появится на внутреннем рынке страны. По словам сотрудника предприятия, произведенная вакцина пока хранится на складе, в следующем месяце ее начнут поставлять министерству здравоохранения Узбекистана.Образцы препарата серийного производства переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному регулятору фармпромышленности для контроля качества. Эта процедура может занять до трех недель.Напомним, российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа. Ранее в Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе на предприятии планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля, за это время полностью вакцинировались более 3 миллионов человек. Жители страны помимо англо-шведской AstraZeneca могут привиться китайским препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутником V" и американской Moderna. В понедельник минздрав республики получил от США 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/sputnik-v-v-uzbekistane-nachnut-proizvodit-uje-na-sleduyuschey-nedele-20028758.html
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алмалык, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане

Вакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре

19:39 14.09.2021
193
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский сотрудник держит в руке ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Sputnik
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Образцы препарата серийного производства переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному регулятору фармпромышленности для контроля качества.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В компании Jurabek Laboratories, которая серийно производят российскую вакцину "Спутник V" рассказали РИА Новости, что уже в октябре препарат появится на внутреннем рынке страны.
По словам сотрудника предприятия, произведенная вакцина пока хранится на складе, в следующем месяце ее начнут поставлять министерству здравоохранения Узбекистана.
Образцы препарата серийного производства переданы в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и местному регулятору фармпромышленности для контроля качества. Эта процедура может занять до трех недель.
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
Общество
"Спутник V" в Узбекистане начнут производить уже на следующей неделе
10 августа, 20:25
1893
Напомним, российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа.
Ранее в Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе на предприятии планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.
Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля, за это время полностью вакцинировались более 3 миллионов человек. Жители страны помимо англо-шведской AstraZeneca могут привиться китайским препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутником V" и американской Moderna. В понедельник минздрав республики получил от США 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.
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