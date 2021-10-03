https://uz.sputniknews.ru/20211003/prizyvnikov-smogut-privlech-k-otvetstvennosti-za-porchu-voennogo-imuschestva--20744715.html
Призывников смогут привлечь к ответственности за порчу военного имущества
Призывников смогут привлечь к ответственности за порчу военного имущества
Привлечь к ответственности виновных могут в течение трех лет со дня обнаружения причиненного ущерба, независимо от увольнения их в резерв (запас) или отставки. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T14:17+0500
2021-10-03T14:17+0500
2021-10-03T14:17+0500
общество
узбекистан
военнослужащие
призывники
новый закон
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В законодательство о военной службе внесены изменения и дополнения. В частности, профильный документ теперь дополнен новым разделом о материальной ответственности военнослужащих, курсантов (слушателей) высших военных образовательных учреждений, военнообязанных, призванных на военные сборы, и лиц, проходящих службу в мобилизационном призывном резерве.Теперь они полностью отвечают за ущерб, причиненный по их вине. Речь - о хищении, недостаче, растратах, умышленном уничтожении, повреждении, порче и незаконном расходовании военного имущества.Привлечь к ответственности виновных могут в течение трех лет со дня обнаружения причиненного ущерба, независимо от увольнения их в резерв (запас) или отставки.Кроме того, для проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службу, зачисления на службу в мобилизационном призывном резерве в стране будут созданы ряд комиссий. Для призыва на срочную военную службу:Для призыва на альтернативную службу, зачисления на службу в мобилизационный призывной резерв, предоставления отсрочек от призыва на военную службу и перевода в запас Вооруженных Сил:Для проведения медицинского освидетельствования призывников, определения степени здоровья и направления на лечение:
https://uz.sputniknews.ru/20191129/Voinskiy-prizyv-2020-chto-zhdet-uzbekskikh-novobrantsev-12909937.html
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узбекистан, военнослужащие, призывники, новый закон
Призывников смогут привлечь к ответственности за порчу военного имущества
Привлечь к ответственности виновных могут в течение трех лет со дня обнаружения причиненного ущерба, независимо от увольнения их в резерв (запас) или отставки.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В законодательство о военной службе внесены изменения и дополнения. В частности, профильный документ теперь дополнен новым разделом о материальной ответственности военнослужащих, курсантов (слушателей) высших военных образовательных учреждений, военнообязанных, призванных на военные сборы, и лиц, проходящих службу в мобилизационном призывном резерве.
Теперь они полностью отвечают за ущерб, причиненный по их вине. Речь - о хищении, недостаче, растратах, умышленном уничтожении, повреждении, порче и незаконном расходовании военного имущества.
Привлечь к ответственности виновных могут в течение трех лет со дня обнаружения причиненного ущерба, независимо от увольнения их в резерв (запас) или отставки.
Кроме того, для проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службу, зачисления на службу в мобилизационном призывном резерве в стране будут созданы ряд комиссий.
Для призыва на срочную военную службу:
Совет руководства при управлениях по делам обороны Каракалпакстана, областей и города Ташкента;
Военно-врачебная комиссия - на сборных пунктах Каракалпакстана, областей и города Ташкента;
Комиссия по комплектованию Вооруженных Сил при районных (городских) отделах по делам обороны;
Для призыва на альтернативную службу, зачисления на службу в мобилизационный призывной резерв, предоставления отсрочек от призыва на военную службу и перевода в запас Вооруженных Сил:
Территориальная комиссия при районных (городских) отделах по делам обороны;
Для проведения медицинского освидетельствования призывников, определения степени здоровья и направления на лечение:
Территориальная медицинская комиссия при отделах по делам обороны.