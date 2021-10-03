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Три человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши - МЧС
Три человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши - МЧС
Следователи пытаются выяснить причину воспламенения, а также уточняют размер ущерба. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T15:40+0500
2021-10-03T15:42+0500
происшествия
кашкадарьинская область
пожар
мчс узбекистана
погибшие
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Трагедия в Кашкадарьинской области унесла жизни трех человек, сообщили в пресс-службе местного управления ЧС. Огонь охватил мебельный цех, площадью примерно 200 квадратных метров, в городе Карши. Внутри помещения находились люди. Сигнал о пожаре поступил в областное УЧС в 09.10 утра. На место выехали пять пожарно-спасательных расчетов. Огонь удалось потушить уже через 16 минут. Спасатели вынесли из горящего здания трех человек. В тяжелом состоянии они были доставлены в областной филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, их не удалось спасти.Пожар уничтожил также мебельную продукцию, находившуюся в цеху и готовую к реализации. Сейчас следователи пытаются выяснить причину воспламенения, а также уточняют размер ущерба.Накануне специалисты ведомства говорили о том, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период. Так как большинство пожаров происходит из-за несоблюдения правил технической и пожарной безопасности пользования газа, решено продолжать проводить подомовой обход и вести разъяснительные беседы с жителями, а также заранее предупреждать потребителей о возможном отключении газа из-за задолженности.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/v-namangane-zagorelas-gazozapravochnaya-stantsii--video-20737192.html
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, пожар, мчс узбекистана, погибшие

Три человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши - МЧС

15:40 03.10.2021 (обновлено: 15:42 03.10.2021)
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© Пресс-служба УЧС Кашкадарьинской областиТри человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши - МЧС
Три человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши - МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
© Пресс-служба УЧС Кашкадарьинской области
Следователи пытаются выяснить причину воспламенения, а также уточняют размер ущерба.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Трагедия в Кашкадарьинской области унесла жизни трех человек, сообщили в пресс-службе местного управления ЧС. Огонь охватил мебельный цех, площадью примерно 200 квадратных метров, в городе Карши. Внутри помещения находились люди.
Сигнал о пожаре поступил в областное УЧС в 09.10 утра. На место выехали пять пожарно-спасательных расчетов. Огонь удалось потушить уже через 16 минут. Спасатели вынесли из горящего здания трех человек. В тяжелом состоянии они были доставлены в областной филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, их не удалось спасти.
Пожар уничтожил также мебельную продукцию, находившуюся в цеху и готовую к реализации. Сейчас следователи пытаются выяснить причину воспламенения, а также уточняют размер ущерба.
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Накануне специалисты ведомства говорили о том, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период.
Так как большинство пожаров происходит из-за несоблюдения правил технической и пожарной безопасности пользования газа, решено продолжать проводить подомовой обход и вести разъяснительные беседы с жителями, а также заранее предупреждать потребителей о возможном отключении газа из-за задолженности.
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