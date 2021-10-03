https://uz.sputniknews.ru/20211003/tri-cheloveka-pogibli-v-goryaschem-mebelnom-tsexu-v-karshi---mchs-20745342.html

Три человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши - МЧС

Три человека погибли в горящем мебельном цеху в Карши - МЧС

Следователи пытаются выяснить причину воспламенения, а также уточняют размер ущерба. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-03T15:40+0500

2021-10-03T15:40+0500

2021-10-03T15:42+0500

происшествия

кашкадарьинская область

пожар

мчс узбекистана

погибшие

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Трагедия в Кашкадарьинской области унесла жизни трех человек, сообщили в пресс-службе местного управления ЧС. Огонь охватил мебельный цех, площадью примерно 200 квадратных метров, в городе Карши. Внутри помещения находились люди. Сигнал о пожаре поступил в областное УЧС в 09.10 утра. На место выехали пять пожарно-спасательных расчетов. Огонь удалось потушить уже через 16 минут. Спасатели вынесли из горящего здания трех человек. В тяжелом состоянии они были доставлены в областной филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, их не удалось спасти.Пожар уничтожил также мебельную продукцию, находившуюся в цеху и готовую к реализации. Сейчас следователи пытаются выяснить причину воспламенения, а также уточняют размер ущерба.Накануне специалисты ведомства говорили о том, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период. Так как большинство пожаров происходит из-за несоблюдения правил технической и пожарной безопасности пользования газа, решено продолжать проводить подомовой обход и вести разъяснительные беседы с жителями, а также заранее предупреждать потребителей о возможном отключении газа из-за задолженности.

https://uz.sputniknews.ru/20211002/v-namangane-zagorelas-gazozapravochnaya-stantsii--video-20737192.html

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, пожар, мчс узбекистана, погибшие