https://uz.sputniknews.ru/20211002/eksperty-nashli-sposob-kak-sokratit-v-uzbekistane-chislo-pojarov-v-osenne-zimniy-period-20740744.html
Эксперты нашли способ, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период
Эксперты нашли способ, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период
Большинство несчастных случаев вызваны несоблюдением правил технической и пожарной безопасности пользования газа, неправильным подключением к газовой сети... 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T18:25+0500
2021-10-02T18:25+0500
2021-10-02T18:25+0500
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безопасность
мчс узбекистана
газ
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Информация о профилактике пожарной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период была представлена на пресс-конференции в АИМК с участием сотрудников МЧС, АО "Региональные электрические сети" и АО "Худудгазтаъминот".В рамках мероприятия выступил начальник главного управления МЧС Даврон Камбаров. По его словам, в Узбекистане с наступлением холодов число пожаров достигает 30-40 случаев в день, в то время как летом зафиксировано только 15-20 возгораний в сутки. Несмотря на усилия по профилактике, ситуация по сравнению с прошлым годом ухудшилась: за восемь месяцев число пожаров превысило шесть тысяч, подчеркнул глава управления МЧС.Как сообщил спикер, большинство несчастных случаев вызваны несоблюдением правил технической и пожарной безопасности пользования газа и альтернативных видов топлива, неправильным подключением к газовой сети отопительных печей, а также использованием в домах открытого огня и неисправных вытяжек. Каждый третий пожар в зимний период вызван неправильным использованием отопительных приборов, отметил Камбаров. Как в Узбекистане проводится профилактика предупреждения происшествийОтмечается, что в Узбекистане число потребителей газа составляет около 7,46 млн, из них 3,81 млн используют природное топливо, а 3,65 млн - сжиженный газ.По мнению представителя АО "Худудгазтаъминот" Баходира Вахобова, службы по обеспечению газом должны заранее предупреждать потребителей о возможном отключении газа из-за задолженности, поскольку именно в таких случаях граждане прибегают к использованию опасных печей и других путей для отопления помещений.В настоящее время почти в двух миллионах домах установлены электронные газовые счетчики, телефонные номера всех потребителей внесены в базу. При выявлении задолженности потребитель должен быть оповещен об этом через SMS, заключил Вахобов.
https://uz.sputniknews.ru/20191215/Khokimiyat-obyasnil-kak-ne-dopustit-utechku-gaza-i-pozhary-v-period-kholodov-13015596.html
https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-abonentov-nachnut-zaranee-preduprejdat-ob-otklyuchenii-gaza--20691130.html
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безопасность, мчс узбекистана, газ
Эксперты нашли способ, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период
Большинство несчастных случаев вызваны несоблюдением правил технической и пожарной безопасности пользования газа, неправильным подключением к газовой сети отопительных печей, а также использованием в домах открытого огня и неисправных вытяжек.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Информация о профилактике пожарной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период была представлена на пресс-конференции
в АИМК с участием сотрудников МЧС, АО "Региональные электрические сети" и АО "Худудгазтаъминот".
В рамках мероприятия выступил начальник главного управления МЧС Даврон Камбаров.
По его словам, в Узбекистане с наступлением холодов число пожаров достигает 30-40 случаев в день, в то время как летом зафиксировано только 15-20 возгораний в сутки.
Меры по подготовке проводятся заранее, так как в прошлые периоды произошло много несчастных случаев. За период с начала года число отравлений от пожара составило 134, наступления смерти – 77, а 58 человек получили ожоги и травмы.
Даврон Камбаров
Начальник главного управления МЧС Узбекистана
Несмотря на усилия по профилактике, ситуация по сравнению с прошлым годом ухудшилась: за восемь месяцев число пожаров превысило шесть тысяч, подчеркнул глава управления МЧС.
Как сообщил спикер, большинство несчастных случаев вызваны несоблюдением правил технической и пожарной безопасности пользования газа и альтернативных видов топлива, неправильным подключением к газовой сети отопительных печей, а также использованием в домах открытого огня и неисправных вытяжек. Каждый третий пожар в зимний период вызван неправильным использованием отопительных приборов, отметил Камбаров.
Как в Узбекистане проводится профилактика предупреждения происшествий
Производится подомовой обход и ведутся разъяснительные беседы с жителями по принципу "махаллябай", для этого сформировано 529 рабочих групп из представителей ведомств.
Анализируются и разделяются на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны неблагополучные территории для соответствующего распределения сил и техники.
Изучаются проблемы и ликвидируются последствия аварий и происшествий на местах специально созданными ремонтно-восстановительными отрядами.
Отмечается, что в Узбекистане число потребителей газа составляет около 7,46 млн, из них 3,81 млн используют природное топливо, а 3,65 млн - сжиженный газ.
По мнению представителя АО "Худудгазтаъминот" Баходира Вахобова, службы по обеспечению газом должны заранее предупреждать потребителей о возможном отключении газа из-за задолженности, поскольку именно в таких случаях граждане прибегают к использованию опасных печей и других путей для отопления помещений.
В настоящее время почти в двух миллионах домах установлены электронные газовые счетчики, телефонные номера всех потребителей внесены в базу. При выявлении задолженности потребитель должен быть оповещен об этом через SMS, заключил Вахобов.