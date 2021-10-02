https://uz.sputniknews.ru/20211002/eksperty-nashli-sposob-kak-sokratit-v-uzbekistane-chislo-pojarov-v-osenne-zimniy-period-20740744.html

Эксперты нашли способ, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период

Эксперты нашли способ, как сократить в Узбекистане число пожаров в осенне-зимний период

Большинство несчастных случаев вызваны несоблюдением правил технической и пожарной безопасности пользования газа, неправильным подключением к газовой сети... 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-02T18:25+0500

2021-10-02T18:25+0500

2021-10-02T18:25+0500

общество

безопасность

мчс узбекистана

газ

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Информация о профилактике пожарной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период была представлена на пресс-конференции в АИМК с участием сотрудников МЧС, АО "Региональные электрические сети" и АО "Худудгазтаъминот".В рамках мероприятия выступил начальник главного управления МЧС Даврон Камбаров. По его словам, в Узбекистане с наступлением холодов число пожаров достигает 30-40 случаев в день, в то время как летом зафиксировано только 15-20 возгораний в сутки. Несмотря на усилия по профилактике, ситуация по сравнению с прошлым годом ухудшилась: за восемь месяцев число пожаров превысило шесть тысяч, подчеркнул глава управления МЧС.Как сообщил спикер, большинство несчастных случаев вызваны несоблюдением правил технической и пожарной безопасности пользования газа и альтернативных видов топлива, неправильным подключением к газовой сети отопительных печей, а также использованием в домах открытого огня и неисправных вытяжек. Каждый третий пожар в зимний период вызван неправильным использованием отопительных приборов, отметил Камбаров. Как в Узбекистане проводится профилактика предупреждения происшествийОтмечается, что в Узбекистане число потребителей газа составляет около 7,46 млн, из них 3,81 млн используют природное топливо, а 3,65 млн - сжиженный газ.По мнению представителя АО "Худудгазтаъминот" Баходира Вахобова, службы по обеспечению газом должны заранее предупреждать потребителей о возможном отключении газа из-за задолженности, поскольку именно в таких случаях граждане прибегают к использованию опасных печей и других путей для отопления помещений.В настоящее время почти в двух миллионах домах установлены электронные газовые счетчики, телефонные номера всех потребителей внесены в базу. При выявлении задолженности потребитель должен быть оповещен об этом через SMS, заключил Вахобов.

https://uz.sputniknews.ru/20191215/Khokimiyat-obyasnil-kak-ne-dopustit-utechku-gaza-i-pozhary-v-period-kholodov-13015596.html

https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-abonentov-nachnut-zaranee-preduprejdat-ob-otklyuchenii-gaza--20691130.html

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безопасность, мчс узбекистана, газ