https://uz.sputniknews.ru/20211004/chto-jdet-etnicheskix-uzbekov-i-tadjikov-v-novom-afganistane---video-20758790.html

Что ждет этнических узбеков и таджиков в новом Афганистане - видео

Что ждет этнических узбеков и таджиков в новом Афганистане - видео

Талибы правят в Кабуле уже более месяца, но ни одно ведомство пока не работает налажено. Ремонт и строительство приостановлены, а денег в казне нет. Афганистан... 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T17:11+0500

2021-10-04T17:11+0500

2021-10-04T17:16+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

душанбе

интервью

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Кого талибы* приглашают на административные посты в Афганистане, есть ли угрозы для проживающих там узбеков и таджиков, а также во что может вылиться напряжение между Душанбе и Кабулом для региона ЦА, в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал спецпредставитель Российского союза ветеранов в Афганистане Вячеслав Некрасов.Афганцы чувствуют благодарность к Узбекистану за экономическую и гуманитарную помощь, поэтому этническим узбекам вряд ли что-то угрожает в Исламском эмирате, считает Некрасов."Многие афганцы говорят так: наконец, пришло настоящее афганское правительство. Это патриоты, и они будут действовать в интересах Афганистана," - цитирует Вячеслав Некрасов услышанное.Кроме того, эксперт отметил, что таджики и узбеки приглашены пуштунами к власти на втором и третьем эшелоне: начальники департаментов, заместители министров и другие.Что касается обострения отношений между Кабулом и Душанбе, по мнению эксперта, тут Ташкент обязательно выскажет свое мнение.Полную версию интервью с экспертом смотрите на нашем официальном канале в YouTube >> * - члены террористического движения, запрещенного на территории РФ и других государств.

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

афганистан, душанбе, интервью, мнение эксперта