Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Что ждет этнических узбеков и таджиков в новом Афганистане - видео
17:11 04.10.2021 (обновлено: 17:16 04.10.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
© Sputnik / Стрингер/
Талибы правят в Кабуле уже более месяца, но ни одно ведомство пока не работает налажено. Ремонт и строительство приостановлены, а денег в казне нет. Афганистан поглощает экономический кризис, а этнических узбеков и таджиков волнует их будущее.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Кого талибы* приглашают на административные посты в Афганистане, есть ли угрозы для проживающих там узбеков и таджиков, а также во что может вылиться напряжение между Душанбе и Кабулом для региона ЦА, в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал спецпредставитель Российского союза ветеранов в Афганистане Вячеслав Некрасов.
Афганцы чувствуют благодарность к Узбекистану за экономическую и гуманитарную помощь, поэтому этническим узбекам вряд ли что-то угрожает в Исламском эмирате, считает Некрасов.
"Многие афганцы говорят так: наконец, пришло настоящее афганское правительство. Это патриоты, и они будут действовать в интересах Афганистана," - цитирует Вячеслав Некрасов услышанное.
Кроме того, эксперт отметил, что таджики и узбеки приглашены пуштунами к власти на втором и третьем эшелоне: начальники департаментов, заместители министров и другие.
В Кабуле понимают необходимость привлечения таджиков и узбеков к власти. Особенно это заботит талибов* на фоне того, что из страны бегут образованные люди.
Что касается обострения отношений между Кабулом и Душанбе, по мнению эксперта, тут Ташкент обязательно выскажет свое мнение.
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* - члены террористического движения, запрещенного на территории РФ и других государств.