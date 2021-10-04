https://uz.sputniknews.ru/20211004/luchshiy-rejisser-i-aktrisa-kto-vzyal-samye-jelannye-nagrady-na-kinoforume-v-tashkente-20749753.html
Лучший режиссер и актриса: кто взял самые желанные награды на кинофоруме в Ташкенте
Лучший режиссер и актриса: кто взял самые желанные награды на кинофоруме в Ташкенте
Конкурс молодых кинематографистов стал одним из мероприятий в рамках легендарного Ташкентского кинофорума. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T09:28+0500
2021-10-04T09:28+0500
2021-10-04T09:49+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
беларусь
конкурс
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ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сразу два представителя Беларуси одержали победу в конкурсах, которые проводился в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Белорусская актриса Марина Поддубная выиграла в номинации "Лучшая женская роль". Молодая звезда сыграла одну из главных ролей в фильме "Война. Остаться человеком" (2018).Вторую награду взял белорусский режиссер Митрий Семёнов — он стал победителем в номинации "Лучший режиссер". Семёнов снял короткометражный фильм "Франка" в рамках киноальманаха "Война. Остаться человеком". Работа собрала множество положительных отзывов. Конкурс молодых кинематографистов стал одним из мероприятий в рамках легендарного Ташкентского кинофорума.Фестиваль собрал лучших представителей отечественной и зарубежной киноиндустрии. В качестве почетных гостей приехали Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Люк Бессон, Стивен Сигал, Павел Прилучный, Митхун Чакраборти и другие звезды.В рамках фестиваля прошли творческие встречи по всей стране, лекции, мастер-классы, открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров, а также показ документальных фильмов.
https://uz.sputniknews.ru/20211003/lyuk-besson-rasskazal-molodym-kinematografistam-sekret-uspexa-v-rejissure--20743830.html
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беларусь, конкурс, фильмы, ташкентский кинофестиваль
Лучший режиссер и актриса: кто взял самые желанные награды на кинофоруме в Ташкенте
09:28 04.10.2021 (обновлено: 09:49 04.10.2021)
Конкурс молодых кинематографистов стал одним из мероприятий в рамках легендарного Ташкентского кинофорума.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сразу два представителя Беларуси одержали победу в конкурсах, которые проводился в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".
Белорусская актриса Марина Поддубная выиграла
в номинации "Лучшая женская роль". Молодая звезда сыграла одну из главных ролей в фильме "Война. Остаться человеком" (2018).
Вторую награду взял
белорусский режиссер Митрий Семёнов — он стал победителем в номинации "Лучший режиссер".
Семёнов снял короткометражный фильм "Франка" в рамках киноальманаха "Война. Остаться человеком". Работа собрала множество положительных отзывов.
Конкурс молодых кинематографистов стал одним из мероприятий в рамках легендарного Ташкентского кинофорума.
Фестиваль собрал лучших представителей отечественной и зарубежной киноиндустрии.
В качестве почетных гостей приехали Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Люк Бессон, Стивен Сигал, Павел Прилучный, Митхун Чакраборти и другие звезды.
В рамках фестиваля прошли творческие встречи по всей стране, лекции, мастер-классы, открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров, а также показ документальных фильмов.