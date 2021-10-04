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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211004/postavki-elektroenergii-v-afganistan-prodoljayutsya-nesmotrya-na-krizis--minenergo-20763528.html
Поставки электроэнергии в Афганистан продолжаются несмотря на кризис – Минэнерго
Поставки электроэнергии в Афганистан продолжаются несмотря на кризис – Минэнерго
В Минэнерго заявили, что все обязательства со стороны Узбекистана выполняются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T22:11+0500
2021-10-04T22:11+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
электроэнергия
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в Афганистан, в соответствии со своими обязательствами, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики Узбекистана.Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме из-за того, что движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей.Однако в Минэнерго заявили, что все обязательства со стороны Узбекистана выполняются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.Напомним, в ходе своего недавнего выступления на очередной сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиеев заявил, что Ташкент оказывает помощь афганскому народу, в частности, поставками продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии.Захват талибами власти в АфганистанеВ августе члены "Талибана"* захватили власть в Афганистане, Ашраф Гани бежал из Кабула. Боевики провозгласили создание исламского эмирата. Сформировано временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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узбекистан, афганистан, электроэнергия, министерство энергетики узбекистана

Поставки электроэнергии в Афганистан продолжаются несмотря на кризис – Минэнерго

22:11 04.10.2021
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВысоковольтные линии электропередач
Высоковольтные линии электропередач - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Минэнерго заявили, что все обязательства со стороны Узбекистана выполняются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в Афганистан, в соответствии со своими обязательствами, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики Узбекистана.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме из-за того, что движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей.
Однако в Минэнерго заявили, что все обязательства со стороны Узбекистана выполняются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
Напомним, в ходе своего недавнего выступления на очередной сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиеев заявил, что Ташкент оказывает помощь афганскому народу, в частности, поставками продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии.
Поставки узбекского электричества в Афганистан

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов киловатт-час электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати".

Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки.

Захват талибами власти в Афганистане

В августе члены "Талибана"* захватили власть в Афганистане, Ашраф Гани бежал из Кабула. Боевики провозгласили создание исламского эмирата. Сформировано временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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