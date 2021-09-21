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Свобода слова, зеленая энергетика и Афганистан: о чем говорил Мирзиёев в ООН
Свобода слова, зеленая энергетика и Афганистан: о чем говорил Мирзиёев в ООН
Шавкат Мирзиёев представил свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, а также роли ООН в консолидированном реагировании на... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T23:03+0500
2021-09-21T23:03+0500
политика
узбекистан
оон
афганистан
приаралье
свобода слова
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Президент Узбекистана выступил с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Как и анонсировалось ранее, глава государства представил международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, роли ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы, а также объяснил суть демократических реформ, проводимых в Узбекистане.Первое, на что обратил внимание президент, стала тема коронавирусной пандемии. Узбекистан полностью одобрил подход Организации Объединенных Наций по созданию возможностей для обеспечения равного доступа и справедливого распределения вакцин на основе принципа “не оставляя никого позади”.Что касается проводимых в стране реформ, Мирзиёев назвал их необратимыми, в основу которых заложено обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов человека.Затронул он и ситуацию в Афганистане, напомнив, что Узбекистан придает приоритетное значение укреплению взаимодействия с соседними и близлежащими регионами. Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии и в установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересован весь мир, выразил уверенность президент.Говорил Мирзиёев и о борьбе с изменением климата и выразил решимость достичь целей Парижского соглашения. По его словам, Узбекистан принимает конкретные меры по переходу на возобновляемые источники энергии.В частности, к 2030 году правительство намерено увеличить долю возобновляемой энергии до 25 процентов и развивать экологически чистый транспорт. К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию новые солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 2900 мегаватт.В целях подробного обсуждения приоритетов глобальной экологической политики предложено провести в 2023 году в Узбекистане под эгидой ООН Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне.Кроме того, на Ассамблее Узбекистан намерен выдвинуть инициативу о разработке Всемирной экологической хартии, призванной заложить основы новой экологической политики Организации Объединенных Наций.
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узбекистан, оон, афганистан, приаралье, свобода слова, мирзиёев

Свобода слова, зеленая энергетика и Афганистан: о чем говорил Мирзиёев в ООН

23:03 21.09.2021
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© SputnikШавкат Мирзиёев выступил с видеообращением на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Шавкат Мирзиёев выступил с видеообращением на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik
Шавкат Мирзиёев представил свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, а также роли ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Президент Узбекистана выступил с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как и анонсировалось ранее, глава государства представил международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, роли ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы, а также объяснил суть демократических реформ, проводимых в Узбекистане.
Первое, на что обратил внимание президент, стала тема коронавирусной пандемии. Узбекистан полностью одобрил подход Организации Объединенных Наций по созданию возможностей для обеспечения равного доступа и справедливого распределения вакцин на основе принципа “не оставляя никого позади”.
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“Мы выступаем за дальнейшее усиление координирующей роли Всемирной организации здравоохранения в эффективном противодействии пандемиям и международном признании результатов вакцинации”, — сказал президент.
Что касается проводимых в стране реформ, Мирзиёев назвал их необратимыми, в основу которых заложено обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов человека.
“Мы предпринимаем решительные шаги по обеспечению свободы слова и средств массовой информации, религии и убеждений, гендерного равенства и межнационального согласия”, — отметил глава государства.
Затронул он и ситуацию в Афганистане, напомнив, что Узбекистан придает приоритетное значение укреплению взаимодействия с соседними и близлежащими регионами. Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии и в установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересован весь мир, выразил уверенность президент.
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“В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами. Как известно, в прошлом году с этой высокой трибуны мы предложили создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану. Убежден, что в афганском вопросе роль Организации Объединенных Наций должна усилиться и ее голос должен звучать громче, чем когда-либо”, — сказал он.
Говорил Мирзиёев и о борьбе с изменением климата и выразил решимость достичь целей Парижского соглашения. По его словам, Узбекистан принимает конкретные меры по переходу на возобновляемые источники энергии.
В частности, к 2030 году правительство намерено увеличить долю возобновляемой энергии до 25 процентов и развивать экологически чистый транспорт. К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию новые солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 2900 мегаватт.
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В целях подробного обсуждения приоритетов глобальной экологической политики предложено провести в 2023 году в Узбекистане под эгидой ООН Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне.
“Участники Ассамблеи будут иметь возможность непосредственно ознакомиться со сложной ситуацией в регионе Приаралья, который стал эпицентром экологической катастрофы, вызванной высыханием Аральского моря, и сделать свои выводы”, — сказал глава государства.
Кроме того, на Ассамблее Узбекистан намерен выдвинуть инициативу о разработке Всемирной экологической хартии, призванной заложить основы новой экологической политики Организации Объединенных Наций.
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