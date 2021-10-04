https://uz.sputniknews.ru/20211004/tsik-nazval-datu-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20758243.html

ЦИК назвал дату досрочного голосования на выборах президента Узбекистана

ЦИК назвал дату досрочного голосования на выборах президента Узбекистана

В стране, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. За рубежом — в 49 странах... 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T16:53+0500

2021-10-04T16:53+0500

2021-10-04T16:53+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

голосование

досрочное голосование

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится 14-20 октября, сообщили в ЦИК страны. Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу). Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября. В соответствии с избирательным кодексом республики, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование. Ранее ЦИК сообщал, что в Узбекистане, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане смогут проголосовать и за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали своих кандидатов. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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