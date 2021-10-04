https://uz.sputniknews.ru/20211004/tsik-nazval-datu-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20758243.html
ЦИК назвал дату досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
ЦИК назвал дату досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
В стране, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. За рубежом — в 49 странах... 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T16:53+0500
2021-10-04T16:53+0500
2021-10-04T16:53+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
голосование
досрочное голосование
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится 14-20 октября, сообщили в ЦИК страны. Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу). Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября. В соответствии с избирательным кодексом республики, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование. Ранее ЦИК сообщал, что в Узбекистане, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане смогут проголосовать и за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали своих кандидатов. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/virus-ne-proydet-tsik-uzbekistana-utverdilo-mery-bezopasnosti-na-vyborax-20718143.html
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президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, голосование, досрочное голосование, выборы президента
ЦИК назвал дату досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
В стране, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. За рубежом — в 49 странах — откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится 14-20 октября, сообщили
в ЦИК страны.
Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу).
Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября.
В соответствии с избирательным кодексом республики, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование.
Оно начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов.
Ранее ЦИК сообщал, что в Узбекистане, по предварительным данным, зарегистрированы более 21,266 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане смогут проголосовать и за рубежом — в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — зарегистрировали своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.