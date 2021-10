Узбекистан попал в топ-5 самых "умопомрачительных мест для отдыха" — Times

https://uz.sputniknews.ru/20211004/uzbekistan-popal-v-top-5-samyx-umopomrachitelnyx-mest-dlya-otdyxa--times-20750753.html

В The Times призвали читателей, "которые хотят открыть для себя что-то необычное", посетить страну. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T10:30+0500

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан вошел в список наиболее привлекательных мест для путешествий. Соответствующий рейтинг составила британская газета The Times.Республика расположилась на пятой строчке после Австралии, Индии, реки Меконг и знаменитых фьордов Норвегии. В The Times отметили всемирно известную архитектуру Узбекистана, "которая пронизывает всю романтику древнего Шелкового пути". Издание также отметило красоты Бухары и "ее туманные улочки каламинового оттенка, которые по цвету гармонируют с красками пустыни". В статье не обошли стороной и Хиву, 1500-летняя исламская архитектура которой "настолько хорошо сохранилась, что легко может стать фоном для блокбастера".В The Times указали на то, что в Узбекистане действует безвизовый режим, поэтому для тех, "кто хочет открыть для себя что-то необычное" — это одно из самых привлекательных направлений для путешествия.

