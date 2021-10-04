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Узбекистан попал в топ-5 самых "умопомрачительных мест для отдыха" — Times
Узбекистан попал в топ-5 самых "умопомрачительных мест для отдыха" — Times
В The Times призвали читателей, "которые хотят открыть для себя что-то необычное", посетить страну. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T10:30+0500
2021-10-04T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан вошел в список наиболее привлекательных мест для путешествий. Соответствующий рейтинг составила британская газета The Times.Республика расположилась на пятой строчке после Австралии, Индии, реки Меконг и знаменитых фьордов Норвегии. В The Times отметили всемирно известную архитектуру Узбекистана, "которая пронизывает всю романтику древнего Шелкового пути". Издание также отметило красоты Бухары и "ее туманные улочки каламинового оттенка, которые по цвету гармонируют с красками пустыни". В статье не обошли стороной и Хиву, 1500-летняя исламская архитектура которой "настолько хорошо сохранилась, что легко может стать фоном для блокбастера".В The Times указали на то, что в Узбекистане действует безвизовый режим, поэтому для тех, "кто хочет открыть для себя что-то необычное" — это одно из самых привлекательных направлений для путешествия.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/gazeta-the-new-york-times-zadala-amerikantsam-5-voprosov-na-znanie-uzbekistana-18221858.html
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рейтинг, times, туризм, отдых, туристы

Узбекистан попал в топ-5 самых "умопомрачительных мест для отдыха" — Times

10:30 04.10.2021
115
© Pixabay / LoggaWigglerУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
© Pixabay / LoggaWiggler
В The Times призвали читателей, "которые хотят открыть для себя что-то необычное", посетить страну.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан вошел в список наиболее привлекательных мест для путешествий.
Соответствующий рейтинг составила британская газета The Times.
Республика расположилась на пятой строчке после Австралии, Индии, реки Меконг и знаменитых фьордов Норвегии.
В The Times отметили всемирно известную архитектуру Узбекистана, "которая пронизывает всю романтику древнего Шелкового пути".
"Здесь есть, на что посмотреть: на Ташкент, богатый музеями и советских построек, на Самарканд — бывшую столицу империи Амира Темура — где купола Регистана, выложенные голубой плиткой, представляют собой древнее чудо света", — говорится в материале.
Издание также отметило красоты Бухары и "ее туманные улочки каламинового оттенка, которые по цвету гармонируют с красками пустыни". В статье не обошли стороной и Хиву, 1500-летняя исламская архитектура которой "настолько хорошо сохранилась, что легко может стать фоном для блокбастера".
В The Times указали на то, что в Узбекистане действует безвизовый режим, поэтому для тех, "кто хочет открыть для себя что-то необычное" — это одно из самых привлекательных направлений для путешествия.
Американская газета The New York Times - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
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8 апреля, 14:23
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