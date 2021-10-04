https://uz.sputniknews.ru/20211004/v-moskve-zaderjali-migrantov-postavlyavshix-zabolevshix-nelegalov-20750214.html

В Москве задержали мигрантов, поставлявших "заболевших" нелегалов

В Москве задержали мигрантов, поставлявших "заболевших" нелегалов

Злоумышленники предоставляли пограничникам поддельные медицинские справки о наличии заболеваний и необходимости прохождения лечения в столичных медучреждениях. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T10:00+0500

2021-10-04T10:00+0500

2021-10-04T10:27+0500

общество

москва

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Гражданин России и двое граждан Узбекистана задержаны по обвинению в организации канала поставки нелегальных трудовых мигрантов под видом людей, нуждающихся в лечении в Москве.Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.По данным ведомства, узбекистанцы и россиянин помогали иностранцам незаконно попасть в столицы через аэропорты Московского авиационного узла. Должностным лицам пограничной службы ФСБ России предоставлялись поддельные медицинские справки о наличии заболеваний и необходимости прохождения лечения в медучреждениях Москвы.Один из обвиняемых — гражданин России — полностью признал вину и сейчас сотрудничает со следствием. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.В отношении двух граждан Узбекистана Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору" УК РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-rossii-naxoditsya-700-tysyach-nelegalnyx-migrantov---mvd-19966026.html

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москва, трудовые мигранты