https://uz.sputniknews.ru/20211004/v-tashkente-vosstanavlivayut-staryy-mig-17-20759632.html

В Ташкенте восстанавливают старый МиГ-17

В Ташкенте восстанавливают старый МиГ-17

Ремонтировать памятник в Авиагородке местным любителям авиации помогают волонтеры из российского музея ВВС и специалисты РСК "МиГ". 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Ташкентские волонтеры приступили к восстановлению истребителя МИГ-17, установленного на въезде в Авиагородок – один из районов столицы.Реконструкция согласована с Министерством обороны страны, которому принадлежит памятник.За помощью в ремонте крылатой машины любители авиации обратились в российский Музей ВВС в Монино и к сотрудникам РСК "МиГ", которые сейчас занимаются реконструкцией точно такого самолета. Российские единомышленники рассказали, как проводить механические работы, как чистить детали, какие реагенты использовать. В следующем году ребята из России планируют приехать в Ташкент, чтобы на месте осмотреть истребитель.В первый день работ произошел небольшой казус: местные жители, которые не были в курсе планов по восстановлению памятника, попытались помешать волонтерам. К счастью, с защитниками самолета удалось быстро договориться, и авиаволонтеры смогли начать реставрацию. Самолет был осмотрен, снято несколько прогнивших и поврежденных деталей: хвостовая пята, обтекатель пушки.Впереди еще много работы: металл местами проржавел насквозь, появились трещины. Внутренности отсеков облюбовали птицы. Необходимо демонтировать поврежденные детали, устранить ржавчину, залатать дыры, перекрыть доступ пернатым, чтобы помет и гниющие остатки гнезд не разъедали старый памятник.Истребитель МиГ-17 был установлен на въезде в Авиагородок в Ташкенте 23 февраля 1968 года в качестве памятника военным летчикам.

https://uz.sputniknews.ru/20210922/dvorets-romanovyx-v-tashkente-rekonstruiruyut-20609387.html

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