Общество
В Ташкенте восстанавливают старый МиГ-17
18:00 04.10.2021 (обновлено: 18:01 04.10.2021)
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© Из личного архива Аброра СатимоваВ Ташкенте восстанавливают старый МиГ-17
© Из личного архива Аброра Сатимова
Эксклюзив
Ремонтировать памятник в Авиагородке местным любителям авиации помогают волонтеры из российского музея ВВС и специалисты РСК "МиГ".
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Ташкентские волонтеры приступили к восстановлению истребителя МИГ-17, установленного на въезде в Авиагородок – один из районов столицы.
Реконструкция согласована с Министерством обороны страны, которому принадлежит памятник.
"Самолет вот уже 53 года стоит на постаменте. Конечно, его красили. Но капитальные восстановительные работы не проводились. Цель волонтеров – выяснить места появления коррозии и устранить их, тем самым продлив жизнь самолету-герою, вернуть ему былое величие", - рассказал корреспонденту SputnikУзбекистан инициатор реставрации Аброр Сатимов.
За помощью в ремонте крылатой машины любители авиации обратились в российский Музей ВВС в Монино и к сотрудникам РСК "МиГ", которые сейчас занимаются реконструкцией точно такого самолета. Российские единомышленники рассказали, как проводить механические работы, как чистить детали, какие реагенты использовать. В следующем году ребята из России планируют приехать в Ташкент, чтобы на месте осмотреть истребитель.
© Из личного архива Аброра СатимоваАвиаволонтеры восстанавливают МиГ-17 в Ташкенте
Авиаволонтеры восстанавливают МиГ-17 в Ташкенте
© Из личного архива Аброра Сатимова
"Так как у нас, волонтеров, нет своего бюджета, мы все материалы и инструменты получаем от добрых людей, которым небезразлична судьба самолета. У нас все делается на энтузиазме", - подчеркивает руководитель волонтерской группы.
В первый день работ произошел небольшой казус: местные жители, которые не были в курсе планов по восстановлению памятника, попытались помешать волонтерам. К счастью, с защитниками самолета удалось быстро договориться, и авиаволонтеры смогли начать реставрацию. Самолет был осмотрен, снято несколько прогнивших и поврежденных деталей: хвостовая пята, обтекатель пушки.
© Из личного архива Аброра СатимоваАвиаволонтеры восстанавливают МиГ-17 в Ташкенте
Авиаволонтеры восстанавливают МиГ-17 в Ташкенте
© Из личного архива Аброра Сатимова
Впереди еще много работы: металл местами проржавел насквозь, появились трещины. Внутренности отсеков облюбовали птицы. Необходимо демонтировать поврежденные детали, устранить ржавчину, залатать дыры, перекрыть доступ пернатым, чтобы помет и гниющие остатки гнезд не разъедали старый памятник.
"В скором времени нам должны предоставить формуляр этого самолёта. Тогда точно будем знать, когда выпущен самолёт, где, в каких частях служил и кем был установлен. Все эту информацию мы укажем в табличке, которую установим перед памятником", - рассказал Аброр Сатимов.
Истребитель МиГ-17 был установлен на въезде в Авиагородок в Ташкенте 23 февраля 1968 года в качестве памятника военным летчикам.
22 сентября, 17:42
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