https://uz.sputniknews.ru/20211004/vlasti-uzbekistana-podderjat-razvitie-sfery-uslug-tamojennymi-rychagami-20757014.html

Власти Узбекистана поддержат развитие сферы услуг таможенными "рычагами"

Власти Узбекистана поддержат развитие сферы услуг таможенными "рычагами"

На какие виды товаров вводятся или же продляются льготы, читайте в обзоре. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T16:20+0500

2021-10-04T16:20+0500

2021-10-04T16:20+0500

общество

узбекистан

сфера услуг

таможня

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О дополнительных мерах по поддержке сферы услуг". В частности, при ввозе в республику с 1 октября 2021 года по 1 января 2024-го от уплаты таможенных пошлин освобождаются:Кроме того до 1 января 2024 года продлен срок действия льгот по таможенным пошлинам на следующие товары и транспорт при ввозе в РУз:В 2020-м для дальнейшей поддержки предпринимательства и создания новых рабочих мест в сфере услуг коммерческим банкам из Фонда реконструкции и развития была выделена кредитная линия в эквиваленте 100 миллионов долларов.Планируется трансформация сферы услуг в важный драйвер обеспечения экономического роста и увеличение в два раза объема услуг к 2023 году.

https://uz.sputniknews.ru/20210422/vlasti-uzbekistana-vydelyat-500-mln-na-uskorennoe-razvitie-sfery-uslug-v-strane-18457898.html

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узбекистан, сфера услуг, таможня