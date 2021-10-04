Общество
Власти Узбекистана поддержат развитие сферы услуг таможенными "рычагами"
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На какие виды товаров вводятся или же продляются льготы, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О дополнительных мерах по поддержке сферы услуг".
В частности, при ввозе в республику с 1 октября 2021 года по 1 января 2024-го от уплаты таможенных пошлин освобождаются:
учебно-лабораторное и специальное оборудование и сооружения для образовательных учреждений по установленному перечню;
не запрещенные игровые автоматы, оборудование для видеоигр и автомат для боулинга;
новое стоматологическое и косметологическое оборудование, комплектующие и запчасти к ним, а также расходные материалы, ввозимые юридическими лицами по установленному перечню, в том числе на основании договора аренды.
Кроме того до 1 января 2024 года продлен срок действия льгот по таможенным пошлинам на следующие товары и транспорт при ввозе в РУз:
новое медоборудование, комплектующие и запчасти к ним, а также расходные материалы, ввозимые юрлицами по установленному перечню, в том числе на основании договора аренды;
новые машины скорой помощи для негосударственных медицинских организаций;
оборудование, техника, сырье, комплектующие и запчасти, строительные и другие материалы для строительства, ремонта и оснащения тематических аллей, гостиниц и других объектов размещения по установленным перечням;
транспортные средства на восемь и более сидячих мест, используемые для перевозки пассажиров, возрастом не старше 5 лет;
складское оборудование, погрузочно-разгрузочная техника, агрегаты, запасные части, не производимые в Узбекистане, предназначенные для оказания транспортно-логистических услуг;
оборудование, механизмы и запчасти для подвесных трасс, подъемников, фуникулеров, а также для аттракционов, воздушных шаров, гондол, для рафтинга и флайбординга.
В 2020-м для дальнейшей поддержки предпринимательства и создания новых рабочих мест в сфере услуг коммерческим банкам из Фонда реконструкции и развития была выделена кредитная линия в эквиваленте 100 миллионов долларов.
Планируется трансформация сферы услуг в важный драйвер обеспечения экономического роста и увеличение в два раза объема услуг к 2023 году.