https://uz.sputniknews.ru/20211005/biznesmenam-uzbekistana-i-turkmenistana-uprostyat-vizovye-protsedury-20777801.html

Бизнесменам Узбекистана и Туркменистана упростят визовые процедуры

Бизнесменам Узбекистана и Туркменистана упростят визовые процедуры

В присутствии глав государств состоялся также обмен подписанными документами между главами министерств, ведомств и регионов двух стран. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T18:34+0500

2021-10-05T18:34+0500

2021-10-05T18:34+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В ходе встречи на высшем уровне между Узбекистаном и Туркменистаном было подписано 23 документа, сообщили в пресс-службе главы государства. В центре внимания сторон – сферы торговли, транспорта, визового режима, карантина растений и водосберегающих технологий. В присутствии глав государств состоялся также обмен подписанными документами между главами министерств, ведомств и регионов двух стран.Среди подписанных соглашений:"Результаты сегодняшних переговоров еще раз наглядно продемонстрировали наше искреннее стремление и неизменную приверженность дальнейшему углублению взаимодействия", – заявил по итогам переговоров глава Узбекистана.Гурбангулы Бердымухамедов в ответ подчеркнул что Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров Туркмении. Президенты договорились запустить новый механизм сотрудничества – Форум регионов.Стороны также подписали важные документы по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах юстиции, социальной защиты, статистики, науки и культуры.Глава соседней республики в эти дни находится с официальным визитом в Ташкенте. Президенты республики уже провели встречи в узком и расширенном составах, договорившись определить "точки роста" дальнейшего развития отношений.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов