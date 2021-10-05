Политика
Бизнесменам Узбекистана и Туркменистана упростят визовые процедуры
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© Пресс-служба президента УзбекистанаВ присутствии глав Узбекистана и Туркменистана состоялся обмен подписанными документами между главами министерств и ведомств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
В присутствии глав государств состоялся также обмен подписанными документами между главами министерств, ведомств и регионов двух стран.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В ходе встречи на высшем уровне между Узбекистаном и Туркменистаном было подписано 23 документа, сообщили в пресс-службе главы государства. В центре внимания сторон – сферы торговли, транспорта, визового режима, карантина растений и водосберегающих технологий.
В присутствии глав государств состоялся также обмен подписанными документами между главами министерств, ведомств и регионов двух стран.
Среди подписанных соглашений:
️Совместное заявление президентов Узбекистана и Туркменистана;
Соглашение о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли;
️Соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении связей между предприятиями и компаниями;
️Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу;
Соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов;
Протокол о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года.
"Результаты сегодняшних переговоров еще раз наглядно продемонстрировали наше искреннее стремление и неизменную приверженность дальнейшему углублению взаимодействия", – заявил по итогам переговоров глава Узбекистана.
Гурбангулы Бердымухамедов в ответ подчеркнул что Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров Туркмении.
Основная цель нынешнего официального визита в Узбекистан – продемонстрировать твердую поддержку уважаемому президенту, моему другу Шавкату Мирзиееву, а также проводимым под его руководством реформам.
Президенты договорились запустить новый механизм сотрудничества – Форум регионов.
Стороны также подписали важные документы по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах юстиции, социальной защиты, статистики, науки и культуры.
Глава соседней республики в эти дни находится с официальным визитом в Ташкенте. Президенты республики уже провели встречи в узком и расширенном составах, договорившись определить "точки роста" дальнейшего развития отношений.