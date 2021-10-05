Лидеры Узбекистана и Туркменистана определят новые "точки роста" на перспективу

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в резиденцию Куксарой на церемонию официальной встречи с Шавкатом Мирзиёевым, передает пресс-служба узбекистанского лидера.В начале диалога президент Узбекистана поздравил коллегу с 30-летием независимости страны, которое отмечалось 27 сентября.Сегодня у нас будет хорошая возможность подробно обсудить актуальные вопросы партнерства и определить новые "точки роста" на долгосрочную перспективу. Ваш визит позволит расширить взаимодействие на региональных и международных площадках, – обратился Шавкат Мирзиёев к Гурбангулы Бердымухамедову.Высокий гость в свою очередь также подчеркнул, что Узбекистан – это близкий сосед и стратегический партнер. Двустороннее сотрудничество продолжает динамично развиваться и в политике, и торгово-экономической, и культурно-гуманитарной сферах.Главы государств обсудили весь спектр узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, уделив отдельное внимание укреплению конструктивного политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного партнерства, углублению культурно-гуманитарных связей.Говорили о том, что результаты состоявшихся 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству 14 сентября, а также узбекско-туркменского Экономического форума в Ташкенте 4 октября станут импульсом дальнейшего расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей.Подчеркнули огромный потенциал сотрудничества между регионами двух стран, в первую очередь приграничных. Пример – дружеские визиты руководителей Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана в Бухарскую и Хорезмскую области Узбекистана 22 сентября этого года.Стороны высоко оценили сотрудничество в водохозяйственной сфере, отметив успешное проведение первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам 13 сентября в Ташкенте.Напомним, накануне вечером лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Ташкент, в аэропорту его встретил Шавкат Мирзиёев.
Встреча глав государств проходила в узком формате. Стороны высоко оценили сотрудничество в водохозяйственной сфере, отметив успешное проведение первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам 13 сентября в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в резиденцию Куксарой на церемонию официальной встречи с Шавкатом Мирзиёевым, передает пресс-служба узбекистанского лидера.
В начале диалога президент Узбекистана поздравил коллегу с 30-летием независимости страны, которое отмечалось 27 сентября.
Сегодня у нас будет хорошая возможность подробно обсудить актуальные вопросы партнерства и определить новые "точки роста" на долгосрочную перспективу. Ваш визит позволит расширить взаимодействие на региональных и международных площадках, – обратился Шавкат Мирзиёев к Гурбангулы Бердымухамедову.
Высокий гость в свою очередь также подчеркнул, что Узбекистан – это близкий сосед и стратегический партнер. Двустороннее сотрудничество продолжает динамично развиваться и в политике, и торгово-экономической, и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств обсудили весь спектр узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, уделив отдельное внимание укреплению конструктивного политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного партнерства, углублению культурно-гуманитарных связей.
Для справки:
За последние четыре года взаимная торговля выросла в три раза и превысила 400 миллионов долларов. С начала года товарооборот увеличился еще на 25%.
Говорили о том, что результаты состоявшихся 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству 14 сентября, а также узбекско-туркменского Экономического форума в Ташкенте 4 октября станут импульсом дальнейшего расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Подчеркнули огромный потенциал сотрудничества между регионами двух стран, в первую очередь приграничных. Пример – дружеские визиты руководителей Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана в Бухарскую и Хорезмскую области Узбекистана 22 сентября этого года.
Стороны высоко оценили сотрудничество в водохозяйственной сфере, отметив успешное проведение первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам 13 сентября в Ташкенте.