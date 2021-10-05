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Что думают жители Европы о выводе войск США из Афганистана - инфографика
Что думают жители Европы о выводе войск США из Афганистана - инфографика
Более пяти тысяч жителей Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании поделились своим мнением касательно причин обострения политической обстановки в... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T12:52+0500
2021-10-05T12:52+0500
2021-10-05T13:05+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Среди жителей ряда европейских стран с 21 по 27 сентября 2021 года провели опрос. Им предложили самостоятельно заполнить онлайн-анкеты, ответив на несколько вопросов, касательно обстановки в Афганистане, причин и последствий разразившегося кризиса. Принять участие в проекте согласились 5 032 респондента старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании.По результатам опроса выяснилось, что почти половина немцев (49%), более трети французов (34%) и итальянцев (36%), 40% британцев и 41% испанцев считают, что ввод войск в Афганистан в 2001 году был ошибкой. Противоположного мнения придерживаются 40% французов, 37% немцев, 34% британцев, 46% итальянцев, 39% испанцев.Более трети французов (35%), 41% немцев, 43% британцев, более половины итальянцев (53%) и почти половина испанцев (47%) ответили, что то, как проходил вывод войск из Афганистана, ухудшило образ США в их глазах.Более половины всех опрошенных во всех странах считают, что вывод войск из Афганистана понизил уровень мировой безопасности.Число респондентов во всех странах, которые считают, что США должны принимать беженцев, бегущих из Афганистана из-за прихода движения Талибан*, превышают число тех, кто считает, что беженцев должны принимать европейские страны: 63% против 46% во Франции, 73% против 58% в Германии, 75% против 67% в Великобритании, 82% против 73% Италии, 85% против 80% в Испании.Захват талибами власти в АфганистанеВ августе члены "Талибана"* захватили власть в Афганистане, президент Ашраф Гани бежал из Кабула. Ночь на 31 августа была последней когда военные США могли окончательно покинуть Кабул через воздушную гавань. Так наступил конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики провозгласили создание исламского эмирата. В течение нескольких дней было сформировано временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210922/uzbekistan-privetstvoval-usiliya-oon-po-sboru-deneg-dlya-afganistana-20613920.html
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сша, европа, афганистан, опрос
Что думают жители Европы о выводе войск США из Афганистана - инфографика
12:52 05.10.2021 (обновлено: 13:05 05.10.2021)
Более пяти тысяч жителей Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании поделились своим мнением касательно причин обострения политической обстановки в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Среди жителей ряда европейских стран с 21 по 27 сентября 2021 года провели опрос. Им предложили самостоятельно заполнить онлайн-анкеты, ответив на несколько вопросов, касательно обстановки в Афганистане, причин и последствий разразившегося кризиса.
Принять участие в проекте согласились 5 032 респондента старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании.
По результатам опроса выяснилось, что почти половина немцев (49%), более трети французов (34%) и итальянцев (36%), 40% британцев и 41% испанцев считают, что ввод войск в Афганистан в 2001 году был ошибкой.
Противоположного мнения придерживаются 40% французов, 37% немцев, 34% британцев, 46% итальянцев, 39% испанцев.
Более трети французов (35%), 41% немцев, 43% британцев, более половины итальянцев (53%) и почти половина испанцев (47%) ответили, что то, как проходил вывод войск из Афганистана, ухудшило образ США в их глазах.
Более половины всех опрошенных во всех странах считают, что вывод войск из Афганистана понизил уровень мировой безопасности.
Число респондентов во всех странах, которые считают, что США должны принимать беженцев, бегущих из Афганистана из-за прихода движения Талибан*, превышают число тех, кто считает, что беженцев должны принимать европейские страны: 63% против 46% во Франции, 73% против 58% в Германии, 75% против 67% в Великобритании, 82% против 73% Италии, 85% против 80% в Испании.
Захват талибами власти в Афганистане
В августе члены "Талибана"* захватили власть в Афганистане, президент Ашраф Гани бежал из Кабула.
Ночь на 31 августа была последней когда военные США могли окончательно покинуть Кабул через воздушную гавань. Так наступил конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики провозгласили создание исламского эмирата. В течение нескольких дней было сформировано временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран