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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/uzbekistan-privetstvoval-usiliya-oon-po-sboru-deneg-dlya-afganistana-20613920.html
Узбекистан приветствовал усилия ООН по сбору денег для Афганистана
Узбекистан приветствовал усилия ООН по сбору денег для Афганистана
Более миллиарда долларов для Афганистана ООН собрала на прошлой недели во время конференции в Женеве. Деньги направят на проекты по развитию страны и... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T22:10+0500
2021-09-22T22:10+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
владимир путин
оон
шавкат мирзиёев
афганистан
абдулазиз камилов
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Узбекистан приветствует итоги Женевской конференции ООН, где удалось собрать более миллиарда долларов для помощи Афганистану, сообщает МИД РУз.Об этом заявил Абдулазиз Камилов в среду на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате “С5+1”, организованной в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.По данным ведомства, во встрече участвовали главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и государственный секретарь США.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития взаимодействия в сферах экономики, региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19.Особо отмечена необходимость консолидации усилий международного сообщества в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности стран региона.Более миллиарда долларов для Афганистана ООН собрала на прошлой недели во время конференции в Женеве. Деньги, выделенные государствами-донорами, направят на проекты по развитию страны и предотвращение гуманитарного кризиса.Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа когда члены "Талибана"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.По данным ООН, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались три с половиной миллиона человек. В конце августа там допустили, что количество беженцев превысит миллион человек.17 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, предложил разморозить государственные активы Афганистана, находящиеся в зарубежных банках.Он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, и это уже свершившийся факт. Данный шаг, по мнению лидера, позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, а также посодействует в решении социальных проблем в Афганистане.На том же мероприятии поработать с США над вопросом поэтапной разморозки активов предложил и президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что половина афганцев нуждается в гумпомощи и отсутствие денег в казне может подтолкнуть их к продаже наркотиков и оружия, которое оставили после себя США.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/svoboda-slova-zelenaya-energetika-i-afganistan-o-chem-govoril-mirziyoev-v-oon-20595495.html
https://uz.sputniknews.ru/20210922/chem-grozit-tsa-vlast-talibov-v-afganistane-20613483.html
https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-oon-ne-obsujdayut-snyatie-sanktsiy-s-talibov--nebenzya-20611946.html
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сша, владимир путин, оон, шавкат мирзиёев, афганистан, абдулазиз камилов, центральная азия

Узбекистан приветствовал усилия ООН по сбору денег для Афганистана

22:10 22.09.2021
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© REUTERS / Saeed Ali Achakzai Семья из Афганистана на контрольно-пропускном пункте "Ворота дружбы" в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
Семья из Афганистана на контрольно-пропускном пункте Ворота дружбы в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
Более миллиарда долларов для Афганистана ООН собрала на прошлой недели во время конференции в Женеве. Деньги направят на проекты по развитию страны и предотвращение гуманитарного кризиса.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Узбекистан приветствует итоги Женевской конференции ООН, где удалось собрать более миллиарда долларов для помощи Афганистану, сообщает МИД РУз.
Об этом заявил Абдулазиз Камилов в среду на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате “С5+1”, организованной в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.
“Мы приветствуем итоги Женевской конференции ООН, в рамках которой было выделено 1,1 миллиарда долларов США на гуманитарную помощь для нужд Афганистана”, — сказал министр, участвовавший в мероприятии в режиме видеоконференции.
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По данным ведомства, во встрече участвовали главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и государственный секретарь США.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития взаимодействия в сферах экономики, региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19.
“Главы делегаций рассмотрели ситуацию в Афганистане, высказались за оказание помощи афганскому народу для предотвращения гуманитарного кризиса, реализацию инфраструктурных проектов, способствующих интеграции этой страны в региональные экономические процессы”, — говорится в сообщении МИД РУз.
Особо отмечена необходимость консолидации усилий международного сообщества в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности стран региона.
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Более миллиарда долларов для Афганистана ООН собрала на прошлой недели во время конференции в Женеве. Деньги, выделенные государствами-донорами, направят на проекты по развитию страны и предотвращение гуманитарного кризиса.
Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа когда члены "Талибана"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
По данным ООН, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались три с половиной миллиона человек. В конце августа там допустили, что количество беженцев превысит миллион человек.
17 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, предложил разморозить государственные активы Афганистана, находящиеся в зарубежных банках.
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Он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, и это уже свершившийся факт. Данный шаг, по мнению лидера, позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, а также посодействует в решении социальных проблем в Афганистане.
На том же мероприятии поработать с США над вопросом поэтапной разморозки активов предложил и президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что половина афганцев нуждается в гумпомощи и отсутствие денег в казне может подтолкнуть их к продаже наркотиков и оружия, которое оставили после себя США.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
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