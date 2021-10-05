https://uz.sputniknews.ru/20211005/kabaeva-provedet-eksperimentalnyy-turnir-20765294.html
Кабаева проведет экспериментальный турнир
Кабаева проведет экспериментальный турнир
На соревнования пригласят десять сборных, участвовавших в Олимпиаде-2020 в Токио. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T10:01+0500
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спорт
алина кабаева
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, проведет экспериментальный международный турнир среди сборных команд, участвовавших в Олимпийских играх в Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.По словам тренера, состязание состоится уже в декабре.Напомним: в августе Алина Кабаева раскритиковала судейство на играх в Токио, назвав ситуацию с оценками российских гимнасток "вопиющим случаем".Уроженка Ташкента Алина Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира, победительница Олимпиады 2004 года. Завершила спортивную карьеру в 2007 году. В настоящее время занимается общественно-политической деятельностью, возглавляет совет директоров холдинга "Национальная медиа-группа" и ЗАО "Спорт-экспресс".
https://uz.sputniknews.ru/20211001/kogda-prosit-dusha-nado-delat-pochemu-chusovitina-vozvraschaetsya-20731587.html
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алина кабаева, спортивные соревнования
Кабаева проведет экспериментальный турнир
10:01 05.10.2021 (обновлено: 10:18 05.10.2021)
На соревнования пригласят десять сборных, участвовавших в Олимпиаде-2020 в Токио.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, проведет экспериментальный международный турнир среди сборных команд, участвовавших в Олимпийских играх в Токио, сообщает РИА Новости
со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.
По словам тренера, состязание состоится уже в декабре.
"17-18 декабря Алина Кабаева проведет экспериментальный международный турнир. Он пройдет по правилам 2004-2005 годов: четыре снаряда плюс скакалка. Пригласим десять сборных, которые были на Олимпиаде в Токио", - уточнила тренер.
Напомним: в августе Алина Кабаева раскритиковала судейство на играх в Токио, назвав ситуацию с оценками российских гимнасток "вопиющим случаем".
Уроженка Ташкента Алина Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира, победительница Олимпиады 2004 года. Завершила спортивную карьеру в 2007 году. В настоящее время занимается общественно-политической деятельностью, возглавляет совет директоров холдинга "Национальная медиа-группа" и ЗАО "Спорт-экспресс".