https://uz.sputniknews.ru/20211001/kogda-prosit-dusha-nado-delat-pochemu-chusovitina-vozvraschaetsya-20731587.html

"Когда просит душа, надо делать": почему Чусовитина возвращается

"Когда просит душа, надо делать": почему Чусовитина возвращается

На Азиатских играх гимнастка планирует выступать только в опорном прыжке, отбираться в команду будет на общих условиях. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T15:31+0500

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2021-10-01T16:33+0500

спорт

узбекистан

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина накануне объявила о своем возвращении в большой спорт. Сообщение на Instagram-страничке спортсменки вызвало бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков.Напомним, в августе, во время Олимпийских игр в Токио Оксана Чусовитина объявила о том, что больше не будет лично участвовать в соревнованиях. Что заставило гимнастку поменять решение она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.По ее словам, готовиться она будет только к выступлению в соревнованиях по опорному прыжку на ближайших Азиатских играх, после чего закончит карьеру. Такой шаг – не попытка кому-то что-то доказать.К сожалению, далеко не все подписчики восприняли эту новость положительно. На странице спортсменки появлялись и довольно резкие комментарии, призывающие ее "дать дорогу молодым". Однако, по словам Оксаны, она не отнимает у других спортсменок шанса пройти отбор в сборную команду.Тем же, кто критикует ее решение, Оксана дает один совет: быть добрее."Хочу сказать людям: будьте чуть-чуть добрее, у каждого человека есть выбор, и он в праве выбирать то, что он хочет делать", - подчеркнула она.Несмотря на возвращение в большой спорт, Оксана Чусовитина не планирует забрасывать тренерскую карьеру. Сейчас она ждет, когда будет построена школа спортивного мастерства, закуплены снаряды, чтобы можно было полноценно заниматься подготовкой молодых спортсменов. Олимпийской спортсменке уже поступает много писем от узбекистанцев, желающих заниматься под ее руководством.Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних Олимпийских играх. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году и "серебра" на Олимпиаде в Пекине в 2008-м.После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры. За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.

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https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html

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узбекистан, оксана чусовитина