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"Когда просит душа, надо делать": почему Чусовитина возвращается
"Когда просит душа, надо делать": почему Чусовитина возвращается
На Азиатских играх гимнастка планирует выступать только в опорном прыжке, отбираться в команду будет на общих условиях. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T15:31+0500
2021-10-01T16:33+0500
спорт
узбекистан
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина накануне объявила о своем возвращении в большой спорт. Сообщение на Instagram-страничке спортсменки вызвало бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков.Напомним, в августе, во время Олимпийских игр в Токио Оксана Чусовитина объявила о том, что больше не будет лично участвовать в соревнованиях. Что заставило гимнастку поменять решение она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.По ее словам, готовиться она будет только к выступлению в соревнованиях по опорному прыжку на ближайших Азиатских играх, после чего закончит карьеру. Такой шаг – не попытка кому-то что-то доказать.К сожалению, далеко не все подписчики восприняли эту новость положительно. На странице спортсменки появлялись и довольно резкие комментарии, призывающие ее "дать дорогу молодым". Однако, по словам Оксаны, она не отнимает у других спортсменок шанса пройти отбор в сборную команду.Тем же, кто критикует ее решение, Оксана дает один совет: быть добрее."Хочу сказать людям: будьте чуть-чуть добрее, у каждого человека есть выбор, и он в праве выбирать то, что он хочет делать", - подчеркнула она.Несмотря на возвращение в большой спорт, Оксана Чусовитина не планирует забрасывать тренерскую карьеру. Сейчас она ждет, когда будет построена школа спортивного мастерства, закуплены снаряды, чтобы можно было полноценно заниматься подготовкой молодых спортсменов. Олимпийской спортсменке уже поступает много писем от узбекистанцев, желающих заниматься под ее руководством.Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних Олимпийских играх. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году и "серебра" на Олимпиаде в Пекине в 2008-м.После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры. За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/ya-xochu-chtoby-u-nas-bylo-zdorovoe-pokolenie---chusovitina-20345301.html
https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html
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узбекистан, оксана чусовитина

"Когда просит душа, надо делать": почему Чусовитина возвращается

15:31 01.10.2021 (обновлено: 16:33 01.10.2021)
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© AP Photo / Rebecca BlackwellОксана Чусовитина
Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Эксклюзив
На Азиатских играх гимнастка планирует выступать только в опорном прыжке, отбираться в команду будет на общих условиях.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина накануне объявила о своем возвращении в большой спорт. Сообщение на Instagram-страничке спортсменки вызвало бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков.
Напомним, в августе, во время Олимпийских игр в Токио Оксана Чусовитина объявила о том, что больше не будет лично участвовать в соревнованиях. Что заставило гимнастку поменять решение она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.
© Foto : Instagram/Оксана ЧусовитинаОксана Чусовитина возвращается в большой спорт
Оксана Чусовитина возвращается в большой спорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
Оксана Чусовитина возвращается в большой спорт
© Foto : Instagram/Оксана Чусовитина
"Хочется очень закончить карьеру с медалью за Узбекистан. Пусть это будут не Олимпийские игры, а Азиатские, но мне этого очень хочется. Когда душа просит, надо делать", - объяснила Чусовитина свое решение.
По ее словам, готовиться она будет только к выступлению в соревнованиях по опорному прыжку на ближайших Азиатских играх, после чего закончит карьеру. Такой шаг – не попытка кому-то что-то доказать.
"Никому ничего не доказываю, я просто хочу доказать самой себе... Я хочу попробовать, чтобы потом не сидеть и не жалеть. Все-таки остался осадок, что на Олимпиаде не получилось это сделать [завоевать медаль – прим. ред.]", - подчеркнула она.
К сожалению, далеко не все подписчики восприняли эту новость положительно. На странице спортсменки появлялись и довольно резкие комментарии, призывающие ее "дать дорогу молодым". Однако, по словам Оксаны, она не отнимает у других спортсменок шанса пройти отбор в сборную команду.
"Это мое желание и я, наверное, в праве делать то, что я хочу... Ничье место я не занимаю, я так же буду бороться, так же буду выступать и проходить отбор в команду. Все в равных условиях", - подчеркнула спортсменка.
Тем же, кто критикует ее решение, Оксана дает один совет: быть добрее.
"Хочу сказать людям: будьте чуть-чуть добрее, у каждого человека есть выбор, и он в праве выбирать то, что он хочет делать", - подчеркнула она.
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
Общество
"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина
2 сентября, 18:12
1470
Несмотря на возвращение в большой спорт, Оксана Чусовитина не планирует забрасывать тренерскую карьеру. Сейчас она ждет, когда будет построена школа спортивного мастерства, закуплены снаряды, чтобы можно было полноценно заниматься подготовкой молодых спортсменов. Олимпийской спортсменке уже поступает много писем от узбекистанцев, желающих заниматься под ее руководством.
"Просто сейчас в Ташкенте один действующий зал. Здесь тренируются и сборники, и клубные дети, все в один зал не помещаются - он не такой большой. Очень надеюсь, что все-таки построят зал и мы будем развивать гимнастику. Как никто другой я этого хочу", - делится она своими переживаниями.
Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в восьми летних Олимпийских играх. Она является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх в Барселоне, которые прошли в 1992 году и "серебра" на Олимпиаде в Пекине в 2008-м.
После выступления на токийской Олимпиаде, чемпионка объявила о завершении своей спортивной карьеры. За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
Гимнастка Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Видео
Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
20 августа, 14:48
3849
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