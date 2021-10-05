https://uz.sputniknews.ru/20211005/na-chi-dengi-stroyat-elektrostantsii-v-regionax-strany--minenergo-20776558.html

На чьи деньги строят электростанции в регионах страны – Минэнерго

На чьи деньги строят электростанции в регионах страны – Минэнерго

Среди инвесторов, которые реализуют проекты по строительству электростанций в регионах республики, – компании из ОАЭ, Франции, Турции, Саудовской Аравии и... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T17:29+0500

2021-10-05T17:29+0500

2021-10-05T17:29+0500

экономика

строительство

иностранные инвесторы

министерство энергетики узбекистана

энергетика

ветровая энергетика

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Минэнерго назвали количество подписанных инвестсоглашений на строительство и ввод в эксплуатацию различных электростанций общей мощностью 7 331 МВт. С момента создания ведомства, а это два с половиной года, специалисты успели заключить 18 таких документов. Реализовать задуманное планируют к 2025 году. В министерстве представили разбивку по регионам и назвали инвесторов, взявших на себя строительство объектов.В Навоийской области к началу 2023 года появятся 3 солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 800 МВт:В Самаркандской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию 2 солнечные фотоэлектрические электростанции (ФЭС) общей мощностью 320 МВт:В Галлааральском районе Джизакской области компанией Masdar (ОАЭ) в мае 2023 года будет запущена ФЭС мощностью 220 МВт.В Сырдарьинской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции (ТЭС) мощностью 1 720 МВт:В Ташкентской области в 2021-2022 гг. будут введены в эксплуатацию 3 тепловые электростанции общей мощностью 710 МВт:В Бухарской области к 2024 году будут введены в эксплуатацию тепловые и ветряные электростанции общей мощностью 1 270 МВт:В Янгиарыкском районе Хорезмской области в декабре 2021 года компанией Odas Enerji (Турция) будет введена в эксплуатацию ТЭС мощностью 174 МВт.В Сурхандарьинской области к 2025 году будут введены в эксплуатацию солнечная и тепловая электростанции общей мощностью 2 017 МВт:В Караузякском районе Каракалпакстана в 2024 году будет введена в эксплуатацию ветряная электростанция мощностью 100 МВт компанией ACWA Power (Саудовская Аравия).Общая мощность вводимых к 2025 году электростанций составит - 7 331 МВт.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-uzbekistane-stroyat-zelenye-elektrostantsii-na-28-tys-megavatt-20026569.html

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строительство, иностранные инвесторы, министерство энергетики узбекистана, энергетика, ветровая энергетика, солнечная электростанция