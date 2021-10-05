Экономика
На чьи деньги строят электростанции в регионах страны – Минэнерго
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© Sputnik / Сергей Мамонтов/
Среди инвесторов, которые реализуют проекты по строительству электростанций в регионах республики, – компании из ОАЭ, Франции, Турции, Саудовской Аравии и Голландии.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Минэнерго назвали количество подписанных инвестсоглашений на строительство и ввод в эксплуатацию различных электростанций общей мощностью 7 331 МВт. С момента создания ведомства, а это два с половиной года, специалисты успели заключить 18 таких документов. Реализовать задуманное планируют к 2025 году.
10 августа, 18:37
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В министерстве представили разбивку по регионам и назвали инвесторов, взявших на себя строительство объектов.
В Навоийской области к началу 2023 года появятся 3 солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 800 МВт:
ФЭС мощностью 100 МВт в Карманинском районе, которая была введена в эксплуатацию компанией Masdar (ОАЭ) в августе 2021 года;
ФЭС мощностью 200 МВт в Нуратинском районе, которая будет сдана компанией Phanes Group (ОАЭ) в июле 2023 года;
Ветряная электростанция (ВЭС) мощностью 500 МВт в Тамдынском районе, которая будет запущена в четвертом квартале 2024 года компанией Masdar (ОАЭ).
В Самаркандской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию 2 солнечные фотоэлектрические электростанции (ФЭС) общей мощностью 320 МВт:
ФЭС мощностью 100 МВт в Нурабадском районе, которая будет введена в эксплуатацию в декабре 2021 года компанией Total Eren (Франция);
ФЭС мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе, которая будет сдана в мае 2023 года компанией Masdar (ОАЭ).
В Галлааральском районе Джизакской области компанией Masdar (ОАЭ) в мае 2023 года будет запущена ФЭС мощностью 220 МВт.
В Сырдарьинской области к 2023 году будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции (ТЭС) мощностью 1 720 МВт:
ТЭС мощностью 220 МВт в г. Янгиер, которая будет введена в эксплуатацию компанией Cengiz Enerji (Турция) в сентябре 2022 года;
ТЭС мощностью 1 500 МВт в г. Ширин, которая будет сдана в эксплуатацию компанией ACWA Power (Саудовская Аравия) в четвертом квартале 2023 года.
В Ташкентской области в 2021-2022 гг. будут введены в эксплуатацию 3 тепловые электростанции общей мощностью 710 МВт:
ТЭС мощностью 240 МВт в Кибрайском районе будет введена в эксплуатацию компанией Aksa Enerji (Турция) в конце четвертого квартала 2021 года;
ТЭС мощностью 230 МВт в Кибрайском районе, которая будет сдана в декабре 2021 года Aksa Enerji (Турция);
ТЭС мощностью 240 МВт в Кибрайском районе - будет введена в эксплуатацию компанией Cengiz Energy (Турция) в декабре 2021 года.
В Бухарской области к 2024 году будут введены в эксплуатацию тепловые и ветряные электростанции общей мощностью 1 270 МВт:
ВЭС мощностью 500 МВт в Пешкунском районе, которая будет сдана в декабре 2023 года компанией ACWA Power (Саудовская Аравия);
ВЭС мощностью 500 МВт в Гиждуванском районе, которую ACWA Power (Саудовская Аравия) введет в эксплуатацию в декабре 2023 года;
ТЭС мощностью 270 МВт в Бухарском районе, которая будет запущена в декабре 2021 года компанией Aksa Enerji (Турция).
В Янгиарыкском районе Хорезмской области в декабре 2021 года компанией Odas Enerji (Турция) будет введена в эксплуатацию ТЭС мощностью 174 МВт.
В Сурхандарьинской области к 2025 году будут введены в эксплуатацию солнечная и тепловая электростанции общей мощностью 2 017 МВт:
ФЭС мощностью 457 МВт в Шерабадском районе будет сдана компанией Masdar (ОАЭ) в июле 2023 года;
ТЭС мощностью 1 560 МВт в Ангорском районе в декабре 2024 года будет введена в эксплуатацию Stone City Energy (Голландия).
В Караузякском районе Каракалпакстана в 2024 году будет введена в эксплуатацию ветряная электростанция мощностью 100 МВт компанией ACWA Power (Саудовская Аравия).
Общая мощность вводимых к 2025 году электростанций составит - 7 331 МВт.