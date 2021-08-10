https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-uzbekistane-stroyat-zelenye-elektrostantsii-na-28-tys-megavatt-20026569.html

В Узбекистане строят "зеленые" электростанции на 2,8 тыс. мегаватт

В Узбекистане строят "зеленые" электростанции на 2,8 тыс. мегаватт

Строительство девяти солнечных и ветровых электростанций в разных регионах республики завершится в 2024 году. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T18:37+0500

2021-08-10T18:37+0500

2021-08-10T18:37+0500

общество

узбекистан

энергетика

ветровая энергетика

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. В Узбекистане реализуется семь проектов по "зеленому" росту в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики в официальном Telegram-канале.Шесть солнечных и три ветровых электростанции общей мощностью 2 797 МВт возводятся в различных районах республики. Планируется, что все электростанции будут введены в эксплуатацию к осени 2024 года.Между тем, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.Кроме того, к этому сроку Узбекистан намерен вовлечь 5 гигаватт солнечной и до 2 гигаватт ветровой энергетики и удвоить мощности гидроэлектростанций.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/stroitelstvo-solnechnoy-fotoelektrostantsii-startovalo-v-surxandare-19022368.html

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узбекистан, энергетика, ветровая энергетика, солнечная электростанция