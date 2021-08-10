Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-uzbekistane-stroyat-zelenye-elektrostantsii-na-28-tys-megavatt-20026569.html
В Узбекистане строят "зеленые" электростанции на 2,8 тыс. мегаватт
В Узбекистане строят "зеленые" электростанции на 2,8 тыс. мегаватт
Строительство девяти солнечных и ветровых электростанций в разных регионах республики завершится в 2024 году. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T18:37+0500
2021-08-10T18:37+0500
общество
узбекистан
энергетика
ветровая энергетика
солнечная электростанция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1e/15705944_0:140:3073:1868_1920x0_80_0_0_cdfb966f8e5e5f2b980f33c51e3d3995.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. В Узбекистане реализуется семь проектов по "зеленому" росту в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики в официальном Telegram-канале.Шесть солнечных и три ветровых электростанции общей мощностью 2 797 МВт возводятся в различных районах республики. Планируется, что все электростанции будут введены в эксплуатацию к осени 2024 года.Между тем, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.Кроме того, к этому сроку Узбекистан намерен вовлечь 5 гигаватт солнечной и до 2 гигаватт ветровой энергетики и удвоить мощности гидроэлектростанций.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/stroitelstvo-solnechnoy-fotoelektrostantsii-startovalo-v-surxandare-19022368.html
https://uz.sputniknews.ru/20210703/magate-o-stroitelstve-aes-v-uzbekistane-vse-idet-po-planu-19524378.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1e/15705944_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_9f74ddaeeaad7684e850df4097a39bf8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, энергетика, ветровая энергетика, солнечная электростанция

В Узбекистане строят "зеленые" электростанции на 2,8 тыс. мегаватт

18:37 10.08.2021
502
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Перейти в фотобанк
Строительство девяти солнечных и ветровых электростанций в разных регионах республики завершится в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. В Узбекистане реализуется семь проектов по "зеленому" росту в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики в официальном Telegram-канале.
Шесть солнечных и три ветровых электростанции общей мощностью 2 797 МВт возводятся в различных районах республики. Планируется, что все электростанции будут введены в эксплуатацию к осени 2024 года.
1.
Строительство фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Срок ввода в эксплуатацию: сентябрь 2021 г.
2.
Строительство фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области. Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2021 г.
3.
Строительство ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области. Срок ввода в эксплуатацию: сентябрь 2024 г.
4.
Строительство двух ветровых электростанций общей мощностью 1000 МВт в Бухарской области. Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2023 г.
5.
Строительство фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт в Нуратинском районе Навоийской области. Срок ввода в эксплуатацию: 2-я четверть 2023 года.
6.
Строительство фотоэлектрической станции мощностью 457 МВт в Сурхандарьинской области. Срок ввода в эксплуатацию: 2-я четверть 2023 года.
7.
Строительство двух фотоэлектрических станций мощностью по 220 МВт каждая в Самаркандской и Джизакской области. Срок ввода в эксплуатацию: 4-я четверть 2022 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству солнечной фотоэлектрической станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Экономика
Строительство солнечной фотоэлектростанции стартовало в Сурхандарье
1 июня, 13:42
777
Между тем, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.
Кроме того, к этому сроку Узбекистан намерен вовлечь 5 гигаватт солнечной и до 2 гигаватт ветровой энергетики и удвоить мощности гидроэлектростанций.
МАГАТЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
Общество
МАГАТЭ о строительстве АЭС в Узбекистане: все идет по плану
3 июля, 11:35
2062
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:32Пользоваться телефоном за рулем разрешено только в недоразвитых странах — автоэксперт
18:58Женщина пыталась продать своего пятилетнего сына
18:37В Узбекистане строят "зеленые" электростанции на 2,8 тыс. мегаватт
18:28Узбекистан и РФ подготовят 600 тысяч учебников по русскому языку
18:11Узбекистан на Олимпиаде в Токио: итоги, медали, рекорды
17:55Автономера серии "UZB"и "AAA" может приобрести любой узбекистанец — ГУБДД
17:47Беженцы преткновения: что происходит на литовско-белорусской границе
17:35В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов
17:08Информация и помощь: в Узбекистане действует онлайн-платформа для женщин
17:01В Узбекистан доставят 400 кг украинской голубики
16:55В Минобрнауки РФ заявили о равноправии студентов независимо от наличия прививки
16:36Месси подпишет контракт с французским клубом "ПСЖ" по схеме "2+1"
15:50Узбекская компания получит €12,5 млн на закупку КамАЗов
15:08Маршрутка попала в ДТП в Ташкенте — несколько человек в больнице
14:26Ведущих представителей узбекского бизнеса закрепят за махаллями
14:18Узбекистан занял 42-е место в рейтинге счастливых стран, обогнав соседей
14:11РФ укрепила военную базу в Таджикистане из-за обстановки на границе с Афганистаном
13:24В Ташкенте состоится мировой форум по правам молодежи
13:05В Узбекистане у депутатов появятся помощники — их будет оплачивать партия
12:42Россия и Узбекистан запустят "Агроэкспресс"