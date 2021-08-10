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В Узбекистане строят "зеленые" электростанции на 2,8 тыс. мегаватт
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Строительство девяти солнечных и ветровых электростанций в разных регионах республики завершится в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. В Узбекистане реализуется семь проектов по "зеленому" росту в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики в официальном Telegram-канале.
Шесть солнечных и три ветровых электростанции общей мощностью 2 797 МВт возводятся в различных районах республики. Планируется, что все электростанции будут введены в эксплуатацию к осени 2024 года.
1.Строительство фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Срок ввода в эксплуатацию: сентябрь 2021 г.
2.Строительство фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области. Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2021 г.
3.Строительство ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области. Срок ввода в эксплуатацию: сентябрь 2024 г.
4.Строительство двух ветровых электростанций общей мощностью 1000 МВт в Бухарской области. Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2023 г.
5.Строительство фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт в Нуратинском районе Навоийской области. Срок ввода в эксплуатацию: 2-я четверть 2023 года.
6.Строительство фотоэлектрической станции мощностью 457 МВт в Сурхандарьинской области. Срок ввода в эксплуатацию: 2-я четверть 2023 года.
7.Строительство двух фотоэлектрических станций мощностью по 220 МВт каждая в Самаркандской и Джизакской области. Срок ввода в эксплуатацию: 4-я четверть 2022 года.
Между тем, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.
Кроме того, к этому сроку Узбекистан намерен вовлечь 5 гигаватт солнечной и до 2 гигаватт ветровой энергетики и удвоить мощности гидроэлектростанций.
3 июля, 11:35
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