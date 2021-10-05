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Первый в мире "киноэкипаж" отправился в космос
Первый в мире "киноэкипаж" отправился в космос
В течение двенадцати дней на МКС будут проходить съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября "киноэкипаж" вернется на Землю. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. С космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту, сообщает РИА Новости."Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. Также впервые в истории корабль "Союз" к Международной космической станции пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.Корабль "Союз МС-19" уже отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и уже вышел на орбиту. С момента взлета с Байконура и до стыковки с МКС пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.Ожидается, что в 15.12 по московскому времени "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента космической станции. Открытие люков и переход экипажа на борт намечены на 17.05.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).Шипенко и Пересильд проведет там 12 дней. Они будет проводить съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с Новицким.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/kosmicheskaya-putyovka-yaponskiy-milliarder-sletaet-na-mks-kak-turist-18723558.html
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космос, роскосмос, мкс, байконур

Первый в мире "киноэкипаж" отправился в космос

16:15 05.10.2021
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© POOL / Перейти в фотобанкСтарт ТПК "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
Старт ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© POOL
/
Перейти в фотобанк
В течение двенадцати дней на МКС будут проходить съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября "киноэкипаж" вернется на Землю.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. С космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту, сообщает РИА Новости.
"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. Также впервые в истории корабль "Союз" к Международной космической станции пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Корабль "Союз МС-19" уже отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и уже вышел на орбиту. С момента взлета с Байконура и до стыковки с МКС пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.
Ожидается, что в 15.12 по московскому времени "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента космической станции. Открытие люков и переход экипажа на борт намечены на 17.05.
Старт космического корабля Союз ТМА-19М с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
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Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).
Шипенко и Пересильд проведет там 12 дней. Они будет проводить съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с Новицким.
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