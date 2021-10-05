https://uz.sputniknews.ru/20211005/pervyy-v-mire-kinoekipaj-otpravilsya-v-kosmos-20775420.html

Первый в мире "киноэкипаж" отправился в космос

Первый в мире "киноэкипаж" отправился в космос

В течение двенадцати дней на МКС будут проходить съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября "киноэкипаж" вернется на Землю. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. С космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту, сообщает РИА Новости."Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. Также впервые в истории корабль "Союз" к Международной космической станции пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.Корабль "Союз МС-19" уже отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и уже вышел на орбиту. С момента взлета с Байконура и до стыковки с МКС пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.Ожидается, что в 15.12 по московскому времени "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента космической станции. Открытие люков и переход экипажа на борт намечены на 17.05.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).Шипенко и Пересильд проведет там 12 дней. Они будет проводить съемки первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с Новицким.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/kosmicheskaya-putyovka-yaponskiy-milliarder-sletaet-na-mks-kak-turist-18723558.html

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