https://uz.sputniknews.ru/20211005/polosatyy-i-puzatyy-v-samarkande-vyrastili-gromadnyy-arbuz--foto-20778226.html
Полосатый и пузатый: в Самарканде вырастили громадный арбуз – фото
Полосатый и пузатый: в Самарканде вырастили громадный арбуз – фото
По словам местного фермера, он посадил арбузы сорта "Коракош" и многие из них достигли огромных размеров. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T18:52+0500
2021-10-05T18:52+0500
2021-10-05T18:52+0500
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самаркандская область
фермерское хозяйство
арбуз
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Арбуз весом 50 килограммов вырастил фермер из Иштыханского района Самаркандской области, сообщает Telegram-канал местного телеканала STV.По его словам, в прошлом году он посадил арбузы сорта "Коракош" и некоторые из них достигли тогда рекордного веса - 70 кг. " Экземпляры урожая этого года оказались поскромнее – около 50 килограммов", – добавил Норбутаев.В России вес самого большого арбуза достиг 67,1 кг. Рекордсменом признана бахчевая культура сорта "Каролина-Кросс", выращенная в американском штате Теннеси. Отмечается, что вес плода превысил 158 кг. Ранее в Учкурганском районе Наманганской области семья фермеров вырастила огромную тыкву весом 71 кг.
https://uz.sputniknews.ru/20190722/12055173.html
самаркандская область
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самаркандская область, фермерское хозяйство, арбуз
Полосатый и пузатый: в Самарканде вырастили громадный арбуз – фото
По словам местного фермера, он посадил арбузы сорта "Коракош" и многие из них достигли огромных размеров.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Арбуз весом 50 килограммов вырастил фермер из Иштыханского района Самаркандской области, сообщает
Telegram-канал местного телеканала STV.
По его словам, в прошлом году он посадил арбузы сорта "Коракош" и некоторые из них достигли тогда рекордного веса - 70 кг. " Экземпляры урожая этого года оказались поскромнее – около 50 килограммов", – добавил Норбутаев.
В России вес самого большого арбуза достиг 67,1 кг. Рекордсменом признана бахчевая культура сорта "Каролина-Кросс", выращенная в американском штате Теннеси. Отмечается, что вес плода превысил 158 кг.
Ранее в Учкурганском районе Наманганской области семья фермеров вырастила огромную тыкву весом 71 кг.