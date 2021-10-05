https://uz.sputniknews.ru/20211005/sboy-facebook-whatsapp-i-drugix-prilojeniy-prodlilsya-sem-chasov-20767514.html
Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов
Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов
По оценкам эксперта, последствия будут минимальны, но финансовые потери исчисляются миллиардами. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T10:59+0500
2021-10-05T10:59+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Финансовые потери Марка Цукерберга, основателя Facebook, от сбоя социальной сети и связанных с ней мессенджеров, составили почти семь миллиардов долларов.При этом, по мнению профессора университета Флориды Эндрю Селепака, последствия от рекордного сбоя будут минимальны, но над совпадением по времени с разоблачением неэтичных действий компании стоит задуматься? сообщает РИА Новости..Социальные сети Facebook и Instagram, а также связанный с ними мессенджер WhatsApp накануне были недоступны в течение почти семи часов из-за серьезного технического сбоя. Увеличение нагрузки на другие мессенджеры повлекло за собой волну сбоев других социальных сетей.Основатель Марк Цукерберг позже извинился за сбой, заявив. что все социальные сети вновь начали работу. По предварительным данным, причиной сбоя стали ошибки при обновлении программ.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/v-uzbekistane-feykovogo-prezidenta--osudili-na-tri-goda-20733770.html
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соцсети, instagram, facebook, whatsapp
Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов
10:59 05.10.2021 (обновлено: 11:19 05.10.2021)
По оценкам эксперта, последствия будут минимальны, но финансовые потери исчисляются миллиардами.
ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Финансовые потери Марка Цукерберга, основателя Facebook, от сбоя социальной сети и связанных с ней мессенджеров, составили почти семь миллиардов долларов.
При этом, по мнению профессора университета Флориды Эндрю Селепака, последствия от рекордного сбоя будут минимальны, но над совпадением по времени с разоблачением неэтичных действий компании стоит задуматься? сообщает РИА Новости
..
"Я думаю, с точки зрения правительства, если взлом не совершен сторонней организацией..., правительством, воздействие сбоя в работе Facebook и Instagram на несколько часов на самом деле имеет довольно-таки ограниченное воздействие на повседневную деятельность среднестатистического человека", - отметил Селепак.
Социальные сети Facebook и Instagram, а также связанный с ними мессенджер WhatsApp накануне были недоступны в течение почти семи часов из-за серьезного технического сбоя. Увеличение нагрузки на другие мессенджеры повлекло за собой волну сбоев других социальных сетей.
Основатель Марк Цукерберг позже извинился за сбой, заявив. что все социальные сети вновь начали работу. По предварительным данным, причиной сбоя стали ошибки при обновлении программ.