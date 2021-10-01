https://uz.sputniknews.ru/20211001/v-uzbekistane-feykovogo-prezidenta--osudili-na-tri-goda-20733770.html
В Узбекистане фейкового президента осудили на три года
В Узбекистане фейкового президента осудили на три года
Во время отбывания наказания виновному также запретили пользоваться Интернетом. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T18:43+0500
2021-10-01T18:43+0500
2021-10-01T18:43+0500
общество
ташкентская область
приговор
фейки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043868_0:215:2741:1757_1920x0_80_0_0_e3ef5ed5ce0d291763919b645a086622.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Приговор в виде лишения свободы сроком на три года вынесен мужчине, создавшему фейковый профиль в одной из популярных соцсетей от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Во время отбывания наказания ему также запретили пользоваться Интернетом, сообщает пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов. Слушание по делу проходило в здании Чирчикского районного суда, где ему и был озвучен вердикт. В марте этого года 39-летний мужчина, временно проживающий в городе Чирчике Ташкентской области, создал фальшивый профиль президента Узбекистана в соцсети Facebook. От имени лидера республики он представлялся гражданам главой администрации президента и обещал им оказывать практическую помощь в решении проблем за денежное вознаграждение. Позже он был разоблачен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-vveli-otvetstvennost-za-oskorblenie-prezidenta-v-seti-18061252.html
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043868_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7bc84ed1e27b45ecabadc3fb8dd62f17.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентская область, приговор, фейки
В Узбекистане фейкового президента осудили на три года
Во время отбывания наказания виновному также запретили пользоваться Интернетом.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Приговор в виде лишения свободы сроком на три года вынесен мужчине, создавшему фейковый профиль в одной из популярных соцсетей от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Во время отбывания наказания ему также запретили пользоваться Интернетом, сообщает
пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.
Слушание по делу проходило в здании Чирчикского районного суда, где ему и был озвучен вердикт.
В марте этого года 39-летний мужчина, временно проживающий в городе Чирчике Ташкентской области, создал
фальшивый профиль президента Узбекистана в соцсети Facebook. От имени лидера республики он представлялся гражданам главой администрации президента и обещал им оказывать практическую помощь в решении проблем за денежное вознаграждение. Позже он был разоблачен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.