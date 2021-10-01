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В Узбекистане фейкового президента осудили на три года
В Узбекистане фейкового президента осудили на три года
Во время отбывания наказания виновному также запретили пользоваться Интернетом. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T18:43+0500
2021-10-01T18:43+0500
общество
ташкентская область
приговор
фейки
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Приговор в виде лишения свободы сроком на три года вынесен мужчине, создавшему фейковый профиль в одной из популярных соцсетей от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Во время отбывания наказания ему также запретили пользоваться Интернетом, сообщает пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов. Слушание по делу проходило в здании Чирчикского районного суда, где ему и был озвучен вердикт. В марте этого года 39-летний мужчина, временно проживающий в городе Чирчике Ташкентской области, создал фальшивый профиль президента Узбекистана в соцсети Facebook. От имени лидера республики он представлялся гражданам главой администрации президента и обещал им оказывать практическую помощь в решении проблем за денежное вознаграждение. Позже он был разоблачен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-vveli-otvetstvennost-za-oskorblenie-prezidenta-v-seti-18061252.html
ташкентская область
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ташкентская область, приговор, фейки

В Узбекистане фейкового президента осудили на три года

18:43 01.10.2021
987
© Depositphotos / JanPietruszkaСудебный молоток и весы правосудия
Судебный молоток и весы правосудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / JanPietruszka
Во время отбывания наказания виновному также запретили пользоваться Интернетом.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Приговор в виде лишения свободы сроком на три года вынесен мужчине, создавшему фейковый профиль в одной из популярных соцсетей от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Во время отбывания наказания ему также запретили пользоваться Интернетом, сообщает пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.
Слушание по делу проходило в здании Чирчикского районного суда, где ему и был озвучен вердикт.
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В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети
31 марта, 16:25
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В марте этого года 39-летний мужчина, временно проживающий в городе Чирчике Ташкентской области, создал фальшивый профиль президента Узбекистана в соцсети Facebook. От имени лидера республики он представлялся гражданам главой администрации президента и обещал им оказывать практическую помощь в решении проблем за денежное вознаграждение. Позже он был разоблачен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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