https://uz.sputniknews.ru/20211001/v-uzbekistane-feykovogo-prezidenta--osudili-na-tri-goda-20733770.html

В Узбекистане фейкового президента осудили на три года

В Узбекистане фейкового президента осудили на три года

Во время отбывания наказания виновному также запретили пользоваться Интернетом. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T18:43+0500

2021-10-01T18:43+0500

2021-10-01T18:43+0500

общество

ташкентская область

приговор

фейки

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Приговор в виде лишения свободы сроком на три года вынесен мужчине, создавшему фейковый профиль в одной из популярных соцсетей от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Во время отбывания наказания ему также запретили пользоваться Интернетом, сообщает пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов. Слушание по делу проходило в здании Чирчикского районного суда, где ему и был озвучен вердикт. В марте этого года 39-летний мужчина, временно проживающий в городе Чирчике Ташкентской области, создал фальшивый профиль президента Узбекистана в соцсети Facebook. От имени лидера республики он представлялся гражданам главой администрации президента и обещал им оказывать практическую помощь в решении проблем за денежное вознаграждение. Позже он был разоблачен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-vveli-otvetstvennost-za-oskorblenie-prezidenta-v-seti-18061252.html

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ташкентская область, приговор, фейки