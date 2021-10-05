https://uz.sputniknews.ru/20211005/surxandarya--lider-po-rodstvennym-brakam-20769026.html
Назван регион-лидер по родственным бракам
Назван регион-лидер по родственным бракам
Всего за третий квартал в Узбекистане зарегистрировано около 700 браков между близкими родственниками. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T12:18+0500
2021-10-05T12:18+0500
2021-10-05T12:40+0500
общество
узбекистан
брак
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В июле-сентябре 2021 года органы ЗАГС Узбекистана зарегистрировали 675 родственных браков, сообщает в своем Telegram-канале Агентство государственных услуг.При этом, 457 браков были заключены между двоюродными братьями и сестрами по материнской линии, 218 – по отцовской.Лидером по количеству близкородственных браков стала Сурхандарьинская область – здесь зарегистрировано 268 таких семей; на втором и третьем местах Кашкадарьинская (179) и Сырдарьинская (40) области соответственно.По данным информационной службы Сената, озвученным на заседании Республиканского общественного женского совета в апреле, 20-25% сельских жителей заключают близкородственные браки. В городах этот показатель не превышает 10%.Семейный кодекс Узбекистана запрещает заключать браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/chetvert-selskix-jiteley-uzbekistana-sozdayut-rodstvennye-braki-18520630.html
сурхандарьинская область
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узбекистан, брак, сурхандарьинская область
Назван регион-лидер по родственным бракам
12:18 05.10.2021 (обновлено: 12:40 05.10.2021)
Всего за третий квартал в Узбекистане зарегистрировано около 700 браков между близкими родственниками.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
В июле-сентябре 2021 года органы ЗАГС Узбекистана зарегистрировали 675 родственных браков, сообщает в своем Telegram-канале
Агентство государственных услуг.
При этом, 457 браков были заключены между двоюродными братьями и сестрами по материнской линии, 218 – по отцовской.
Лидером по количеству близкородственных браков стала Сурхандарьинская область – здесь зарегистрировано 268 таких семей; на втором и третьем местах Кашкадарьинская (179) и Сырдарьинская (40) области соответственно.
По данным информационной службы Сената, озвученным на заседании Республиканского общественного женского совета в апреле, 20-25% сельских жителей заключают близкородственные браки. В городах этот показатель не превышает 10%.
Семейный кодекс Узбекистана запрещает заключать браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.