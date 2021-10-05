https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-detali-predstoyaschix-gumanitarnyx-meropriyatiy-20780984.html

Узбекистан и Россия обсудили детали предстоящих гуманитарных мероприятий

Узбекистан и Россия обсудили детали предстоящих гуманитарных мероприятий

Во время встречи в Ташкенте обсуждались организационные вопросы намеченных на этот год культурно-гуманитарных мероприятий, а также дальнейшее укрепление... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T20:29+0500

2021-10-05T20:29+0500

2021-10-05T20:29+0500

политика

узбекистан

ташкент

абдулазиз камилов

сотрудничество

михаил швыдкой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20780944_0:241:1064:840_1920x0_80_0_0_f28c34d37ad7422dac1a2041ff9df934.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Встреча прошла во вторник, 5 октября. Стороны рассмотрели организационные аспекты предстоящих в этом году мероприятий культурно-гуманитарного характера, в том числе Форума творческой и научной интеллигенции СНГ.По данным внешнеполитического ведомства, обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-programmu-sotrudnichestva-na-2022-2026-gody-20657483.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, ташкент, абдулазиз камилов, сотрудничество, михаил швыдкой