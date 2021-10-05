https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-detali-predstoyaschix-gumanitarnyx-meropriyatiy-20780984.html
Узбекистан и Россия обсудили детали предстоящих гуманитарных мероприятий
Узбекистан и Россия обсудили детали предстоящих гуманитарных мероприятий
Во время встречи в Ташкенте обсуждались организационные вопросы намеченных на этот год культурно-гуманитарных мероприятий, а также дальнейшее укрепление... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T20:29+0500
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политика
узбекистан
ташкент
абдулазиз камилов
сотрудничество
михаил швыдкой
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Встреча прошла во вторник, 5 октября. Стороны рассмотрели организационные аспекты предстоящих в этом году мероприятий культурно-гуманитарного характера, в том числе Форума творческой и научной интеллигенции СНГ.По данным внешнеполитического ведомства, обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-programmu-sotrudnichestva-na-2022-2026-gody-20657483.html
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узбекистан, ташкент, абдулазиз камилов, сотрудничество, михаил швыдкой
Узбекистан и Россия обсудили детали предстоящих гуманитарных мероприятий
Во время встречи в Ташкенте обсуждались организационные вопросы намеченных на этот год культурно-гуманитарных мероприятий, а также дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает
пресс-служба узбекистанского МИД.
Встреча прошла во вторник, 5 октября. Стороны рассмотрели организационные аспекты предстоящих в этом году мероприятий культурно-гуманитарного характера, в том числе Форума творческой и научной интеллигенции СНГ.
По данным внешнеполитического ведомства, обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства.