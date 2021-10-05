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Узбекистан "поставит на ноги" нуждающихся детей: 100 млрд сумов уже выделены
Узбекистан "поставит на ноги" нуждающихся детей: 100 млрд сумов уже выделены
Чем именно займется фонд, созданный при учредительстве палат Олий Мажлиса и Кабинета Министров, читайте в обзоре. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T12:47+0500
2021-10-05T12:47+0500
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дети
фонд
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана создали Общественный фонд по поддержке детей.Цель — выявить тех, кто оказался в сложной ситуации и нуждается в социальной защите, и оказать им адресную помощь, в том числе материальную.Фонд обеспечит детей из нуждающихся семей и детей с ограниченными возможностями бесплатными лекарствами, медицинскими и протезно-ортопедическими изделиями, а также окажет содействие в получении образования с отклонениями в физическом и психическом развитии, в том числе обеспечение специальной учебной литературой и учебными принадлежностями.Кроме того, будет проводиться работа по социальной адаптации детей с инвалидностью, обучению профессиям, исходя из их интересов и обеспечение оборудованием для их самозанятости в домашних условиях.Постановлением президента утверждены составы попечительского совета Общественного фонда по поддержке детей, а также экспертной группы в качестве вспомогательного органа.Откуда возьмут деньгиИсточниками финансирования фонда станут:Средства, пожертвованные в фонд, относятся к вычитываемым расходам при определении налоговой базы. Организация освобождается от всех видов налогов (за исключением социального).Также до 1 января 2024 года освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) лекарства, медоборудование и протезы, ввозимые фондом для детей, нуждающихся в лечении.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-uzbekistane-poyavitsya-tetrad-miloserdiya-dlya-okazaniya-pomoschi-detyam-sirotam-20031914.html
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узбекистан, дети, фонд

Узбекистан "поставит на ноги" нуждающихся детей: 100 млрд сумов уже выделены

12:47 05.10.2021
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© Pixabay / Myriams-FotosРебенок с игрушкой на фоне Луны
Ребенок с игрушкой на фоне Луны - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Pixabay / Myriams-Fotos
Чем именно займется фонд, созданный при учредительстве палат Олий Мажлиса и Кабинета Министров, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана создали Общественный фонд по поддержке детей.
Цель — выявить тех, кто оказался в сложной ситуации и нуждается в социальной защите, и оказать им адресную помощь, в том числе материальную.
Для этого необходимо организовать своевременную диагностику тяжелых заболеваний, представляющих угрозу для жизни детей, хронических и редких (орфанных) заболеваний, лечение их в Узбекистане и при необходимости — в зарубежных государствах.
Фонд обеспечит детей из нуждающихся семей и детей с ограниченными возможностями бесплатными лекарствами, медицинскими и протезно-ортопедическими изделиями, а также окажет содействие в получении образования с отклонениями в физическом и психическом развитии, в том числе обеспечение специальной учебной литературой и учебными принадлежностями.
Кроме того, будет проводиться работа по социальной адаптации детей с инвалидностью, обучению профессиям, исходя из их интересов и обеспечение оборудованием для их самозанятости в домашних условиях.
Постановлением президента утверждены составы попечительского совета Общественного фонда по поддержке детей, а также экспертной группы в качестве вспомогательного органа.

Откуда возьмут деньги

Источниками финансирования фонда станут:
госбюджет, исходя из фактического освоения средств в 2021–2022 годах, в виде безвозмездной финансовой помощи в размере 100 миллиардов сумов;
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
гранты зарубежных и международных организаций;
средства, поступившие посредством механизмов краудфандинга;
доходы, полученные от размещения временно свободных средств на депозитах коммерческих банков и другие.
Средства, пожертвованные в фонд, относятся к вычитываемым расходам при определении налоговой базы.
Организация освобождается от всех видов налогов (за исключением социального).
Также до 1 января 2024 года освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) лекарства, медоборудование и протезы, ввозимые фондом для детей, нуждающихся в лечении.
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