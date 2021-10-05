https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-postavit-na-nogi-nujdayuschixsya-detey-100-mlrd-sumov-uje-vydeleny-20769160.html

Узбекистан "поставит на ноги" нуждающихся детей: 100 млрд сумов уже выделены

Узбекистан "поставит на ноги" нуждающихся детей: 100 млрд сумов уже выделены

Чем именно займется фонд, созданный при учредительстве палат Олий Мажлиса и Кабинета Министров, читайте в обзоре. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T12:47+0500

2021-10-05T12:47+0500

2021-10-05T12:47+0500

общество

узбекистан

дети

фонд

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана создали Общественный фонд по поддержке детей.Цель — выявить тех, кто оказался в сложной ситуации и нуждается в социальной защите, и оказать им адресную помощь, в том числе материальную.Фонд обеспечит детей из нуждающихся семей и детей с ограниченными возможностями бесплатными лекарствами, медицинскими и протезно-ортопедическими изделиями, а также окажет содействие в получении образования с отклонениями в физическом и психическом развитии, в том числе обеспечение специальной учебной литературой и учебными принадлежностями.Кроме того, будет проводиться работа по социальной адаптации детей с инвалидностью, обучению профессиям, исходя из их интересов и обеспечение оборудованием для их самозанятости в домашних условиях.Постановлением президента утверждены составы попечительского совета Общественного фонда по поддержке детей, а также экспертной группы в качестве вспомогательного органа.Откуда возьмут деньгиИсточниками финансирования фонда станут:Средства, пожертвованные в фонд, относятся к вычитываемым расходам при определении налоговой базы. Организация освобождается от всех видов налогов (за исключением социального).Также до 1 января 2024 года освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) лекарства, медоборудование и протезы, ввозимые фондом для детей, нуждающихся в лечении.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-uzbekistane-poyavitsya-tetrad-miloserdiya-dlya-okazaniya-pomoschi-detyam-sirotam-20031914.html

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