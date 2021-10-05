https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekskix-xirurgov-nachnut-otpravlyat-na-zarubejnye-stajirovki-20771700.html
Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки
Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки
Медики будут проводить малоинвазивные и высокотехнологичные хирургические операции, а также практики трансплантации в сотрудничестве с зарубежными... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T14:10+0500
2021-10-05T14:10+0500
2021-10-05T14:10+0500
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хирургия
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узбекистане приняты меры по трансформации хирургической службы, повышению качества и расширению масштаба хирургических операций в регионах.Поставлена задача обеспечить взаимодействие между Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром хирургии имени Вахидова и медучреждениями областей и городов. В региональных больницах будут внедрять малоинвазивные и высокотехнологичные хирургические операции, а в Центре хирургии — практики трансплантации в сотрудничестве с зарубежными специалистами.Для отечественных хирургов, анестезиологов, реаниматологов, нефрологов и других врачей организуют стажировки в престижных зарубежных медучреждениях и центрах.Кроме того, будет налажена подготовка специалистов в современном симуляционном центре.Финансирование хирургииДля внедрения эндоваскулярного лечения врожденных пороков сердца у детей, их полного оздоровления в короткие сроки, выведения из инвалидности Минздраву выделяется до конца года 10 миллиардов сумов.Эти деньги пойдут на закупку 500 единиц медицинских изделий (окклюдеров). Начиная со следующего года, в госбюджете будут предусмотрены средства для ежегодной закупки в среднем 2,5 тысячи окклюдеров.Для оснащения современным оборудованием филиалов Центра хирургии в 2021 году из республиканского бюджета и дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и Ташкента в равных долях выделяется 42,5 миллиарда сумов. Еще 71,4 миллиарда сумов направят на оснащения современным оборудованием отделений хирургии, анестезиологии-реанимации 26 городских медобъединений, не закрепленных за межрайонными центрами сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-razvivayut-xirurgiyu-i-transplantologiyu-20483966.html
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узбекистан, медицина, хирургия
Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки
Медики будут проводить малоинвазивные и высокотехнологичные хирургические операции, а также практики трансплантации в сотрудничестве с зарубежными специалистами.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
В Узбекистане приняты меры
по трансформации хирургической службы, повышению качества и расширению масштаба хирургических операций в регионах.
Поставлена задача обеспечить взаимодействие между Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром хирургии имени Вахидова и медучреждениями областей и городов.
В региональных больницах будут внедрять малоинвазивные и высокотехнологичные хирургические операции, а в Центре хирургии — практики трансплантации в сотрудничестве с зарубежными специалистами.
Для отечественных хирургов, анестезиологов, реаниматологов, нефрологов и других врачей организуют стажировки в престижных зарубежных медучреждениях и центрах.
Кроме того, будет налажена подготовка специалистов в современном симуляционном центре.
Финансирование хирургии
Для внедрения эндоваскулярного лечения врожденных пороков сердца у детей, их полного оздоровления в короткие сроки, выведения из инвалидности Минздраву выделяется до конца года 10 миллиардов сумов.
Эти деньги пойдут на закупку 500 единиц медицинских изделий (окклюдеров). Начиная со следующего года, в госбюджете будут предусмотрены средства для ежегодной закупки в среднем 2,5 тысячи окклюдеров.
Для оснащения современным оборудованием филиалов Центра хирургии в 2021 году из республиканского бюджета и дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и Ташкента в равных долях выделяется 42,5 миллиарда сумов.
Еще 71,4 миллиарда сумов направят на оснащения современным оборудованием отделений хирургии, анестезиологии-реанимации 26 городских медобъединений, не закрепленных за межрайонными центрами сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний.