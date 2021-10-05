Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-tashkente-otkrylas-vystavka-yarmarka-rossiyskoe-obrazovanie-20779909.html
В Ташкенте открылась выставка-ярмарка "Российское образование" – видео
В Ташкенте открылась выставка-ярмарка "Российское образование" – видео
В мероприятии принимают участие свыше 30-ти российских вузов. Среди них представлены федеральные, столичные и крупные региональные учебные заведения РФ. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T19:40+0500
2021-10-05T19:48+0500
видео
ярмарка
вакансии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20779677_0:1:1791:1008_1920x0_80_0_0_26814658f4a988545547ee5f214789f0.jpg
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. На площадке Ташкентского государственного экономического университета открылась международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2021", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии принимают участие свыше 30-ти российских вузов. Среди них представлены федеральные, столичные и крупные региональные учебные заведения РФ: НИУ "Высшая школа экономики" (Москва), Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Кубанский государственный университет (Краснодар), Тюменский государственный университет, Уральский государственный экономический университет, Юго-Западный государственный университет (Курск) и другие. В торжественном событии приняли участие заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, первый замминистра высшего и среднего специального образования Узбекистана Комилжон Каримов, первый замминистра народного образования Узбекистана Усман Шарифходжаев, руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также представители российских вузов. Организаторами выставки стали Россотрудничество, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования при поддержке посольства Российской Федерации в Узбекистане.Выставка-ярмарка пройдет в Ташкенте до 7 октября включительно.
https://uz.sputniknews.ru/20210314/v-rf--za-znaniyami-kak-uzbekistantsy-besplatno-postupayut-v-rossiyskie-vuzy-17745418.html
https://uz.sputniknews.ru/20180305/obrazovanie-v-uzbekistane-7651556.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20779677_224:0:1568:1008_1920x0_80_0_0_222dd6594f5ce701cfc5dd708703c046.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ярмарка, вакансии

В Ташкенте открылась выставка-ярмарка "Российское образование" – видео

19:40 05.10.2021 (обновлено: 19:48 05.10.2021)
221
© SputnikВ Ташкенте открась выставка-ярмарка "Российское образование"
В Ташкенте открась выставка-ярмарка Российское образование - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Sputnik
В мероприятии принимают участие свыше 30-ти российских вузов. Среди них представлены федеральные, столичные и крупные региональные учебные заведения РФ.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. На площадке Ташкентского государственного экономического университета открылась международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2021", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии принимают участие свыше 30-ти российских вузов. Среди них представлены федеральные, столичные и крупные региональные учебные заведения РФ: НИУ "Высшая школа экономики" (Москва), Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Кубанский государственный университет (Краснодар), Тюменский государственный университет, Уральский государственный экономический университет, Юго-Западный государственный университет (Курск) и другие.
Абитуриенты сдают вступительные экзамены для обучения в российских вузах по бесплатной квоте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
Видео
В РФ — за знаниями: как узбекистанцы бесплатно поступают в российские вузы
14 марта, 22:10
21197
В торжественном событии приняли участие заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, первый замминистра высшего и среднего специального образования Узбекистана Комилжон Каримов, первый замминистра народного образования Узбекистана Усман Шарифходжаев, руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также представители российских вузов.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2018
Общество
Российское образование в Узбекистане: где и как поступить
5 марта 2018, 17:32
1880
Организаторами выставки стали Россотрудничество, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования при поддержке посольства Российской Федерации в Узбекистане.
Выставка-ярмарка пройдет в Ташкенте до 7 октября включительно.
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:59Пора давить на газ: есть ли другие альтернативы бензину в Узбекистане?
21:54Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил с ним Афганистан
21:10Нужны ли электромобили водителям в Узбекистане – детальный обзор
20:29Узбекистан и Россия обсудили детали предстоящих гуманитарных мероприятий
20:01Подводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон"
19:53Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни
19:44В Узбекистане подорожал бензин
19:40В Ташкенте открылась выставка-ярмарка "Российское образование" – видео
19:15ЮНИСЕФ: детей в интернатах Узбекистана — вдвое больше, чем в среднем по миру
18:52Полосатый и пузатый: в Самарканде вырастили громадный арбуз – фото
18:34Бизнесменам Узбекистана и Туркменистана упростят визовые процедуры
18:17Узбекистан присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН
17:53В Узбекистане объявлен в розыск экс-проректор экономического университета
17:29На чьи деньги строят электростанции в регионах страны – Минэнерго
17:15В Ташкенте четыре автобуса временно изменили маршрут
16:15Первый в мире "киноэкипаж" отправился в космос
15:51Даттебайо по-узбекски: по Ташкенту пробежался "Наруто" с ниндзя — видео
15:40Узбекистан улучшит свою хирургию на 42,5 млрд сумов
15:15Лидеры Узбекистана и Туркменистана определят новые "точки роста" на перспективу
14:49В Узбекистане резко сократилось число заразившихся