https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-tashkente-otkrylas-vystavka-yarmarka-rossiyskoe-obrazovanie-20779909.html

В Ташкенте открылась выставка-ярмарка "Российское образование" – видео

В Ташкенте открылась выставка-ярмарка "Российское образование" – видео

В мероприятии принимают участие свыше 30-ти российских вузов. Среди них представлены федеральные, столичные и крупные региональные учебные заведения РФ. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T19:40+0500

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. На площадке Ташкентского государственного экономического университета открылась международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2021", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии принимают участие свыше 30-ти российских вузов. Среди них представлены федеральные, столичные и крупные региональные учебные заведения РФ: НИУ "Высшая школа экономики" (Москва), Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Кубанский государственный университет (Краснодар), Тюменский государственный университет, Уральский государственный экономический университет, Юго-Западный государственный университет (Курск) и другие. В торжественном событии приняли участие заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, первый замминистра высшего и среднего специального образования Узбекистана Комилжон Каримов, первый замминистра народного образования Узбекистана Усман Шарифходжаев, руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также представители российских вузов. Организаторами выставки стали Россотрудничество, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования при поддержке посольства Российской Федерации в Узбекистане.Выставка-ярмарка пройдет в Ташкенте до 7 октября включительно.

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https://uz.sputniknews.ru/20180305/obrazovanie-v-uzbekistane-7651556.html

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