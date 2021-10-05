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В Узбекистане резко сократилось число заразившихся
В Узбекистане резко сократилось число заразившихся
За последние сутки зарегистрировано всего 304 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T14:49+0500
2021-10-05T14:49+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане пошло на спад. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения в Telegram-канале.По данным ведомства, 4 октября за сутки было зарегистрировано 304 случая заражения – это самый низкий показатель с 14 июня текущего года. Всего число больных составило 176 019 человек. Наибольшее число заразившихся в Ташкенте – 123 человека, наименьшее – в Каракалпакстане, всего один пациент.Количество выздоровевших достигло 171 452 человек и составило почти 97%. За сутки от Covid-19 умерло два человека.Накануне, по официальной статистике, заразилось 450 человек и умерло двое.Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Узбекистане с 1 апреля. На сегодняшний день полностью привито уже свыше 4,7 миллионов человек.
https://uz.sputniknews.ru/20211003/odin-komponent-vaktsiny-ot-covid-poluchili-bolee-poloviny-vzroslyx-uzbekistantsev-20743314.html
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коронавирус covid-19

В Узбекистане резко сократилось число заразившихся

14:49 05.10.2021
808
© PixabayМаски
Маски - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Pixabay
За последние сутки зарегистрировано всего 304 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане пошло на спад. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения в Telegram-канале.
По данным ведомства, 4 октября за сутки было зарегистрировано 304 случая заражения – это самый низкий показатель с 14 июня текущего года. Всего число больных составило 176 019 человек. Наибольшее число заразившихся в Ташкенте – 123 человека, наименьшее – в Каракалпакстане, всего один пациент.
Количество выздоровевших достигло 171 452 человек и составило почти 97%. За сутки от Covid-19 умерло два человека.
Накануне, по официальной статистике, заразилось 450 человек и умерло двое.
Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Узбекистане с 1 апреля. На сегодняшний день полностью привито уже свыше 4,7 миллионов человек.
В торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
Общество
Один компонент вакцины от COVID получили более половины взрослых узбекистанцев
3 октября, 11:30
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