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Один компонент вакцины от COVID получили более половины взрослых узбекистанцев
Один компонент вакцины от COVID получили более половины взрослых узбекистанцев
Из 21,44 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,491 миллиона граждан, а полностью... 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T11:30+0500
2021-10-03T11:30+0500
общество
население
министерство здравоохранения узбекистана
статистика
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Минздраве Узбекистана озвучили статистику по количеству полностью привитых граждан и тех, кто получил пока только первый компонент любого из используемых в стране препаратов от коронавируса. По данным ведомства, одну дозу прививки получили 53,6% взрослого населения, полностью же прошли вакцинацию 21,2% жителей страны старше 18 лет.Назвали также конкретные цифры: из 21,44 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,491 миллиона граждан, а полностью вакцинировались 4 539 миллиона. Это данные на конец сентября.На днях в Узбекистане дали "добро" на вакцинацию от COVID подростков с 12 лет. С согласия родителей или опекунов они смогут получить только препарат Pfizer/BioNTech.Вакцинация населения от коронавируса началась в республике 1 апреля. Доступны к использованию китайский препарат Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.А с 19 июля в стране в обязательном порядке вакцинируют от коронавируса работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также силовиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/vaktsina-sputnik-v-proizvodimaya-v-uzbekistane-vyydet-na-mestnyy-rynok-v-oktyabre-20494411.html
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население, министерство здравоохранения узбекистана, статистика, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Один компонент вакцины от COVID получили более половины взрослых узбекистанцев

11:30 03.10.2021
65
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения
В торговых точках Ташкента стартовала вакцинация населения - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Из 21,44 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,491 миллиона граждан, а полностью вакцинировались 4 539 миллиона.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Минздраве Узбекистана озвучили статистику по количеству полностью привитых граждан и тех, кто получил пока только первый компонент любого из используемых в стране препаратов от коронавируса. По данным ведомства, одну дозу прививки получили 53,6% взрослого населения, полностью же прошли вакцинацию 21,2% жителей страны старше 18 лет.
Назвали также конкретные цифры: из 21,44 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,491 миллиона граждан, а полностью вакцинировались 4 539 миллиона. Это данные на конец сентября.
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14 сентября, 19:39
694
На днях в Узбекистане дали "добро" на вакцинацию от COVID подростков с 12 лет. С согласия родителей или опекунов они смогут получить только препарат Pfizer/BioNTech.
Вакцинация населения от коронавируса началась в республике 1 апреля. Доступны к использованию китайский препарат Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.
А с 19 июля в стране в обязательном порядке вакцинируют от коронавируса работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также силовиков.
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