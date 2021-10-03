https://uz.sputniknews.ru/20211003/odin-komponent-vaktsiny-ot-covid-poluchili-bolee-poloviny-vzroslyx-uzbekistantsev-20743314.html

Один компонент вакцины от COVID получили более половины взрослых узбекистанцев

Один компонент вакцины от COVID получили более половины взрослых узбекистанцев

Из 21,44 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,491 миллиона граждан, а полностью... 03.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-03T11:30+0500

2021-10-03T11:30+0500

2021-10-03T11:30+0500

общество

население

министерство здравоохранения узбекистана

статистика

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Минздраве Узбекистана озвучили статистику по количеству полностью привитых граждан и тех, кто получил пока только первый компонент любого из используемых в стране препаратов от коронавируса. По данным ведомства, одну дозу прививки получили 53,6% взрослого населения, полностью же прошли вакцинацию 21,2% жителей страны старше 18 лет.Назвали также конкретные цифры: из 21,44 миллиона человек старше 18 лет, которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,491 миллиона граждан, а полностью вакцинировались 4 539 миллиона. Это данные на конец сентября.На днях в Узбекистане дали "добро" на вакцинацию от COVID подростков с 12 лет. С согласия родителей или опекунов они смогут получить только препарат Pfizer/BioNTech.Вакцинация населения от коронавируса началась в республике 1 апреля. Доступны к использованию китайский препарат Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.А с 19 июля в стране в обязательном порядке вакцинируют от коронавируса работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также силовиков.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/vaktsina-sputnik-v-proizvodimaya-v-uzbekistane-vyydet-na-mestnyy-rynok-v-oktyabre-20494411.html

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население, министерство здравоохранения узбекистана, статистика, вакцинация от covid-19 в узбекистане