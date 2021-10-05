https://uz.sputniknews.ru/20211005/yunisef-detey-v-internatax-uzbekistana--vdvoe-bolshe-chem-v-srednem-po-miru-20778647.html

ЮНИСЕФ: детей в интернатах Узбекистана — вдвое больше, чем в среднем по миру

ЮНИСЕФ: детей в интернатах Узбекистана — вдвое больше, чем в среднем по миру

В Узбекистане крупные интернатные учреждения с сотнями детей по-прежнему являются доминирующим вариантом альтернативного ухода, а не крайней мерой... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T19:15+0500

2021-10-05T19:15+0500

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общество

узбекистан

дети

юнисеф

интернат

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Количество детей, проживающих в интернатных учреждениях Узбекистана, вдвое превышает средний мировой показатель, сообщает ЮНИСЕФ.По данным фонда, это 255 человек на 100 тысяч детского населения. В основном это дети от 7 до 17 лет, однако среди них все больше тех, кому не исполнилось и двух.Основными причинами помещения детей в интернаты в фонде называют бедность, семейные проблемы, миграция и развод. При этом, по официальным данным на 2018 год, в них проживало 26 532 ребенка, большинство из которых составляли дети с инвалидностью.По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане Алии Юнусовой, дети в интернатах лишаются права расти в семейном окружении. Гораздо лучше, по ее словам, было бы оказывать поддержку нуждающимся семьям и помогать им с детьми, а не разлучать.За воспитание детей в семьях выступает и заместитель председателя Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Дилорам Ташмухамедова.Чтобы уменьшить зависимость от интернатных учреждений и обеспечить воспитание каждого ребенка в семье, ЮНИСЕФ выдвигает ряд предложений. Среди них разработка вариантов альтернативного ухода на основе семьи, предпочтительно в месте проживания ребенка.“ЮНИСЕФ считает, что каждый ребенок имеет право расти и жить в семейной среде, и приветствует решение президента ускорить реформу системы ухода за детьми, в том числе запретить создание новых интернатов для детей и планировать постепенное возвращение детей, размещенных в учреждениях по уходу за детьми, в свои семьи и сообщества”, — говорится в сообщении.В организации обращают внимание на то, что процесс реинтеграции должен быть хорошо спланирован, а детям и их семьям необходимо оказывать поддержку на протяжении всего процесса.

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