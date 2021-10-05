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ЮНИСЕФ: детей в интернатах Узбекистана — вдвое больше, чем в среднем по миру
ЮНИСЕФ: детей в интернатах Узбекистана — вдвое больше, чем в среднем по миру
В Узбекистане крупные интернатные учреждения с сотнями детей по-прежнему являются доминирующим вариантом альтернативного ухода, а не крайней мерой... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T19:15+0500
2021-10-05T19:15+0500
общество
узбекистан
дети
юнисеф
интернат
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Количество детей, проживающих в интернатных учреждениях Узбекистана, вдвое превышает средний мировой показатель, сообщает ЮНИСЕФ.По данным фонда, это 255 человек на 100 тысяч детского населения. В основном это дети от 7 до 17 лет, однако среди них все больше тех, кому не исполнилось и двух.Основными причинами помещения детей в интернаты в фонде называют бедность, семейные проблемы, миграция и развод. При этом, по официальным данным на 2018 год, в них проживало 26 532 ребенка, большинство из которых составляли дети с инвалидностью.По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане Алии Юнусовой, дети в интернатах лишаются права расти в семейном окружении. Гораздо лучше, по ее словам, было бы оказывать поддержку нуждающимся семьям и помогать им с детьми, а не разлучать.За воспитание детей в семьях выступает и заместитель председателя Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Дилорам Ташмухамедова.Чтобы уменьшить зависимость от интернатных учреждений и обеспечить воспитание каждого ребенка в семье, ЮНИСЕФ выдвигает ряд предложений. Среди них разработка вариантов альтернативного ухода на основе семьи, предпочтительно в месте проживания ребенка.“ЮНИСЕФ считает, что каждый ребенок имеет право расти и жить в семейной среде, и приветствует решение президента ускорить реформу системы ухода за детьми, в том числе запретить создание новых интернатов для детей и планировать постепенное возвращение детей, размещенных в учреждениях по уходу за детьми, в свои семьи и сообщества”, — говорится в сообщении.В организации обращают внимание на то, что процесс реинтеграции должен быть хорошо спланирован, а детям и их семьям необходимо оказывать поддержку на протяжении всего процесса.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/yunisef-izuchit-opyt-uzbekistana-i-rossii-v-repatriatsii-jenschin-i-detey-s-blijnego-vostoka-17983446.html
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узбекистан, дети, юнисеф, интернат

ЮНИСЕФ: детей в интернатах Узбекистана — вдвое больше, чем в среднем по миру

19:15 05.10.2021
535
© МНОРебенок
Ребенок - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© МНО
В Узбекистане крупные интернатные учреждения с сотнями детей по-прежнему являются доминирующим вариантом альтернативного ухода, а не крайней мерой, констатируют в детском фонде.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Количество детей, проживающих в интернатных учреждениях Узбекистана, вдвое превышает средний мировой показатель, сообщает ЮНИСЕФ.
По данным фонда, это 255 человек на 100 тысяч детского населения. В основном это дети от 7 до 17 лет, однако среди них все больше тех, кому не исполнилось и двух.
“В Узбекистане крупные интернатные учреждения с сотнями детей по-прежнему являются доминирующим вариантом альтернативного ухода, а не крайней мерой, несмотря на недавно принятую политику деинституционализации”, — говорится в сообщении.
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Основными причинами помещения детей в интернаты в фонде называют бедность, семейные проблемы, миграция и развод. При этом, по официальным данным на 2018 год, в них проживало 26 532 ребенка, большинство из которых составляли дети с инвалидностью.
По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане Алии Юнусовой, дети в интернатах лишаются права расти в семейном окружении. Гораздо лучше, по ее словам, было бы оказывать поддержку нуждающимся семьям и помогать им с детьми, а не разлучать.
За воспитание детей в семьях выступает и заместитель председателя Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Дилорам Ташмухамедова.
“Родители оставляют своих детей в детских учреждениях, думая, что там они получат все необходимое, но это не так. Ребенок растет изолированным и теряет духовное и культурное развитие”, — приводятся ее слова в сообщении.
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Чтобы уменьшить зависимость от интернатных учреждений и обеспечить воспитание каждого ребенка в семье, ЮНИСЕФ выдвигает ряд предложений. Среди них разработка вариантов альтернативного ухода на основе семьи, предпочтительно в месте проживания ребенка.
“ЮНИСЕФ считает, что каждый ребенок имеет право расти и жить в семейной среде, и приветствует решение президента ускорить реформу системы ухода за детьми, в том числе запретить создание новых интернатов для детей и планировать постепенное возвращение детей, размещенных в учреждениях по уходу за детьми, в свои семьи и сообщества”, — говорится в сообщении.
В организации обращают внимание на то, что процесс реинтеграции должен быть хорошо спланирован, а детям и их семьям необходимо оказывать поддержку на протяжении всего процесса.
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