https://uz.sputniknews.ru/20211006/chempionat-mira-po-boksu-sredi-jenschin-proydet-v-stambule-20796927.html
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле
Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T17:48+0500
2021-10-06T17:48+0500
2021-10-06T17:49+0500
в мире
бокс
чемпионат
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/190/84/1908497_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7a63651022d4b2c1c457c02d647a6dc2.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в столице Турции — Стамбуле, заявили в Международной ассоциации бокса AIBA."Я рада сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA пройдет здесь, в Стамбуле. Турция - большая боксерская страна с богатой историей", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время. Известно, что призовой фонд турнира составит $2,4 млн. Чемпионы получат по $100 тысяч, серебряные призеры — по $50 тысяч, а обладатели бронзовой медали — по $25 тысяч.Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 25 октября по 6 ноября в Белграде (Сербия).
https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistanki-zavoevali-vosem-medaley-na-chempionate-azii-po-boksu-19001436.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/190/84/1908497_50:0:938:666_1920x0_80_0_0_03f4b5e64a247bf56477ea7e8a1da43d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бокс, чемпионат, женщины
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле
17:48 06.10.2021 (обновлено: 17:49 06.10.2021)
Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в столице Турции — Стамбуле, заявили
в Международной ассоциации бокса AIBA.
"Я рада сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA пройдет здесь, в Стамбуле. Турция - большая боксерская страна с богатой историей", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.
Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время.
Известно, что призовой фонд турнира составит $2,4 млн. Чемпионы получат по $100 тысяч, серебряные призеры — по $50 тысяч, а обладатели бронзовой медали — по $25 тысяч.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 25 октября по 6 ноября в Белграде (Сербия).