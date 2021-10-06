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Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле
Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T17:48+0500
2021-10-06T17:49+0500
в мире
бокс
чемпионат
женщины
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в столице Турции — Стамбуле, заявили в Международной ассоциации бокса AIBA."Я рада сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA пройдет здесь, в Стамбуле. Турция - большая боксерская страна с богатой историей", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время. Известно, что призовой фонд турнира составит $2,4 млн. Чемпионы получат по $100 тысяч, серебряные призеры — по $50 тысяч, а обладатели бронзовой медали — по $25 тысяч.Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 25 октября по 6 ноября в Белграде (Сербия).
https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistanki-zavoevali-vosem-medaley-na-chempionate-azii-po-boksu-19001436.html
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бокс, чемпионат, женщины

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле

17:48 06.10.2021 (обновлено: 17:49 06.10.2021)
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© PhotoxpressБокс, боксерские перчатки
Бокс, боксерские перчатки - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Photoxpress
Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в столице Турции — Стамбуле, заявили в Международной ассоциации бокса AIBA.
"Я рада сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA пройдет здесь, в Стамбуле. Турция - большая боксерская страна с богатой историей", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.
Чемпионат Азии по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
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Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время.
Известно, что призовой фонд турнира составит $2,4 млн. Чемпионы получат по $100 тысяч, серебряные призеры — по $50 тысяч, а обладатели бронзовой медали — по $25 тысяч.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 25 октября по 6 ноября в Белграде (Сербия).
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