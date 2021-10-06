https://uz.sputniknews.ru/20211006/chempionat-mira-po-boksu-sredi-jenschin-proydet-v-stambule-20796927.html

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле

Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T17:48+0500

2021-10-06T17:48+0500

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в столице Турции — Стамбуле, заявили в Международной ассоциации бокса AIBA."Я рада сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA пройдет здесь, в Стамбуле. Турция - большая боксерская страна с богатой историей", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.Соревнование состоится в декабре этого года. Точную дату проведения первенства мира объявят в ближайшее время. Известно, что призовой фонд турнира составит $2,4 млн. Чемпионы получат по $100 тысяч, серебряные призеры — по $50 тысяч, а обладатели бронзовой медали — по $25 тысяч.Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 25 октября по 6 ноября в Белграде (Сербия).

https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistanki-zavoevali-vosem-medaley-na-chempionate-azii-po-boksu-19001436.html

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бокс, чемпионат, женщины