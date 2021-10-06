https://uz.sputniknews.ru/20211006/ekonomika-uzbekistana-obeschaet-rost-s-48-do-62--prognoz-vb-20794137.html
Экономика Узбекистана обещает рост с 4,8% до 6,2% — прогноз ВБ
Экономика Узбекистана обещает рост с 4,8% до 6,2% — прогноз ВБ
Государственный долг увеличится, достигнув показателя 40,6% ВВП к концу нынешнего года. Все это будет происходить из-за роста заимствований для преодоления... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T15:46+0500
2021-10-06T15:46+0500
2021-10-06T15:46+0500
экономика
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всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Узбекистана по итогам года до 6,2%, тогда как в июньском докладе эксперты называли цифру в 4,8%, передает РИА Новости.В финучреждении также озвучили ожидания роста ВВП республики в следующем году – до 5,6% с 5,5%. А в 2023-ем, согласно прогнозам, ВВП вырастет до 5,8%. Напомним, в прошлом году, учитывая всемирный кризис в связи с эпидемическими ограничениями, экономика Узбекистана выросла на 1,6%.Ожидаемого экономического роста, а также сокращения безработицы и бедности в Узбекистане, объяснили в международной структуре, смогут достичь восстановив инвестиции, торговлю и денежные переводы.При этом, согласно прогнозам ВБ, прямые иностранные инвестиции могут восстановиться лишь частично в 2022 году. Государственный долг увеличится, достигнув показателя 40,6% ВВП к концу нынешнего года. Все это будет происходить из-за роста заимствований для преодоления последствий пандемии.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/aziatskiy-bank-razvitiya-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-20624224.html
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Экономика Узбекистана обещает рост с 4,8% до 6,2% — прогноз ВБ
Государственный долг увеличится, достигнув показателя 40,6% ВВП к концу нынешнего года. Все это будет происходить из-за роста заимствований для преодоления последствий пандемии.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Узбекистана по итогам года до 6,2%, тогда как в июньском докладе эксперты называли цифру в 4,8%, передает РИА Новости
.
В финучреждении также озвучили ожидания роста ВВП республики в следующем году – до 5,6% с 5,5%. А в 2023-ем, согласно прогнозам, ВВП вырастет до 5,8%. Напомним, в прошлом году, учитывая всемирный кризис в связи с эпидемическими ограничениями, экономика Узбекистана выросла на 1,6%.
Ожидаемого экономического роста, а также сокращения безработицы и бедности в Узбекистане, объяснили в международной структуре, смогут достичь восстановив инвестиции, торговлю и денежные переводы.
При этом, согласно прогнозам ВБ, прямые иностранные инвестиции могут восстановиться лишь частично в 2022 году. Государственный долг увеличится, достигнув показателя 40,6% ВВП к концу нынешнего года. Все это будет происходить из-за роста заимствований для преодоления последствий пандемии.