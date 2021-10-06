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https://uz.sputniknews.ru/20211006/eto-bylo-vosxititelno-evelina-yusupova-o-pobede-na-chempionate-mira-po-bodibildingu-20793839.html
"Это было восхитительно!": Эвелина Юсупова о победе на чемпионате мира по бодибилдингу
"Это было восхитительно!": Эвелина Юсупова о победе на чемпионате мира по бодибилдингу
В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T15:43+0500
2021-10-06T16:03+0500
спорт
бодибилдеры
узбекистанка
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 6 октября - Sputnik. Узбекистанская культуристка Эвелина Юсупова выиграла XII чемпионат мира по бодибилдингу в категории WOMEN'S JUNIOR MODEL PHYSIQUE 21 YRS &amp; UNDE. Мероприятие проходило в столичном спорткомплексе "Хумо Арена". В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек.С победительницей побеседовал корреспондент Sputnik Узбекистан. По ее словам, она занимается бодибилдингом больше пяти лет. Главной мотивацией при выборе данного вида спорта для нее стало улучшение самой себя и достижение успехов в спортивной карьере. Ради бодибилдинга девушке пришлось пожертвовать личным временем, так как она много тренировалась и находилась в зале по шесть часов. Чтобы поддерживать силовые тренировки, культуристке необходим было перейти на особый рацион питания.Как заявила спортсменка, ее старания не прошли даром и она стала чемпионкой. Ранее ей удавалось занимать только вторые и третьи места. "Сегодня, когда меня объявили чемпионкой уже по второй категории, я была ошеломлена. Признаюсь, это было восхитительно!", - сказала Эвелина.Победительница XII чемпионата мира по бодибилдингу не планирует останавливаться на достигнутом и намерена дальше развиваться в этом виде спорта. "Есть еще и чемпионат мира среди профессионалов, а там очень большая конкуренция. Надеюсь, в будущем мне посчастливиться и там стать призером", - подчеркнула Юсупова.В будущем узбекистанская культурискта мечтает стать наставником и тренировать своих подопечных.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/gora-myshts-bronzovaya-koja-i-oslepitelnye-ulybki-v-tashkente-startoval-chm-po-bodibildingu--20767901.html
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бодибилдеры, узбекистанка, чемпионат

"Это было восхитительно!": Эвелина Юсупова о победе на чемпионате мира по бодибилдингу

15:43 06.10.2021 (обновлено: 16:03 06.10.2021)
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© Юрий КорсунцевЭвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
Эвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Юрий Корсунцев
Эксклюзив
В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек.
ТАШКЕНТ, 6 октября - Sputnik. Узбекистанская культуристка Эвелина Юсупова выиграла XII чемпионат мира по бодибилдингу в категории WOMEN'S JUNIOR MODEL PHYSIQUE 21 YRS & UNDE. Мероприятие проходило в столичном спорткомплексе "Хумо Арена".
В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек.
С победительницей побеседовал корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Юрий КорсунцевЭвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
Эвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Эвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
© Юрий Корсунцев
По ее словам, она занимается бодибилдингом больше пяти лет. Главной мотивацией при выборе данного вида спорта для нее стало улучшение самой себя и достижение успехов в спортивной карьере.
XII чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
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Ради бодибилдинга девушке пришлось пожертвовать личным временем, так как она много тренировалась и находилась в зале по шесть часов.
Чтобы поддерживать силовые тренировки, культуристке необходим было перейти на особый рацион питания.

В день я употребляю 1 килограмм вареной грудки, 2 вареных яйца, горсть орехов и 7 столовых ложек гречки. Это, примерно, 1,3 тысячи калорий в сутки.

Эвелина Юсупова
Как заявила спортсменка, ее старания не прошли даром и она стала чемпионкой. Ранее ей удавалось занимать только вторые и третьи места.
"Сегодня, когда меня объявили чемпионкой уже по второй категории, я была ошеломлена. Признаюсь, это было восхитительно!", - сказала Эвелина.
© Юрий КорсунцевЭвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
Эвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Эвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
© Юрий Корсунцев
Победительница XII чемпионата мира по бодибилдингу не планирует останавливаться на достигнутом и намерена дальше развиваться в этом виде спорта.
"Есть еще и чемпионат мира среди профессионалов, а там очень большая конкуренция. Надеюсь, в будущем мне посчастливиться и там стать призером", - подчеркнула Юсупова.
В будущем узбекистанская культурискта мечтает стать наставником и тренировать своих подопечных.
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