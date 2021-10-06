https://uz.sputniknews.ru/20211006/eto-bylo-vosxititelno-evelina-yusupova-o-pobede-na-chempionate-mira-po-bodibildingu-20793839.html

"Это было восхитительно!": Эвелина Юсупова о победе на чемпионате мира по бодибилдингу

"Это было восхитительно!": Эвелина Юсупова о победе на чемпионате мира по бодибилдингу

В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T15:43+0500

2021-10-06T15:43+0500

2021-10-06T16:03+0500

спорт

бодибилдеры

узбекистанка

чемпионат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20789328_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_f1cad70b9adc5298a5096fe93bee2ca0.jpg

ТАШКЕНТ, 6 октября - Sputnik. Узбекистанская культуристка Эвелина Юсупова выиграла XII чемпионат мира по бодибилдингу в категории WOMEN'S JUNIOR MODEL PHYSIQUE 21 YRS & UNDE. Мероприятие проходило в столичном спорткомплексе "Хумо Арена". В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек.С победительницей побеседовал корреспондент Sputnik Узбекистан. По ее словам, она занимается бодибилдингом больше пяти лет. Главной мотивацией при выборе данного вида спорта для нее стало улучшение самой себя и достижение успехов в спортивной карьере. Ради бодибилдинга девушке пришлось пожертвовать личным временем, так как она много тренировалась и находилась в зале по шесть часов. Чтобы поддерживать силовые тренировки, культуристке необходим было перейти на особый рацион питания.Как заявила спортсменка, ее старания не прошли даром и она стала чемпионкой. Ранее ей удавалось занимать только вторые и третьи места. "Сегодня, когда меня объявили чемпионкой уже по второй категории, я была ошеломлена. Признаюсь, это было восхитительно!", - сказала Эвелина.Победительница XII чемпионата мира по бодибилдингу не планирует останавливаться на достигнутом и намерена дальше развиваться в этом виде спорта. "Есть еще и чемпионат мира среди профессионалов, а там очень большая конкуренция. Надеюсь, в будущем мне посчастливиться и там стать призером", - подчеркнула Юсупова.В будущем узбекистанская культурискта мечтает стать наставником и тренировать своих подопечных.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/gora-myshts-bronzovaya-koja-i-oslepitelnye-ulybki-v-tashkente-startoval-chm-po-bodibildingu--20767901.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бодибилдеры, узбекистанка, чемпионат