Спорт
"Это было восхитительно!": Эвелина Юсупова о победе на чемпионате мира по бодибилдингу
15:43 06.10.2021 (обновлено: 16:03 06.10.2021)
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© Юрий КорсунцевЭвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
© Юрий Корсунцев
Эксклюзив
В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек.
ТАШКЕНТ, 6 октября - Sputnik. Узбекистанская культуристка Эвелина Юсупова выиграла XII чемпионат мира по бодибилдингу в категории WOMEN'S JUNIOR MODEL PHYSIQUE 21 YRS & UNDE. Мероприятие проходило в столичном спорткомплексе "Хумо Арена".
В соревнованиях приняли участие более 150 делегаций, общее количество спортсменов превысило 300 человек.
С победительницей побеседовал корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Юрий КорсунцевЭвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
Эвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
© Юрий Корсунцев
По ее словам, она занимается бодибилдингом больше пяти лет. Главной мотивацией при выборе данного вида спорта для нее стало улучшение самой себя и достижение успехов в спортивной карьере.
Ради бодибилдинга девушке пришлось пожертвовать личным временем, так как она много тренировалась и находилась в зале по шесть часов.
Чтобы поддерживать силовые тренировки, культуристке необходим было перейти на особый рацион питания.
В день я употребляю 1 килограмм вареной грудки, 2 вареных яйца, горсть орехов и 7 столовых ложек гречки. Это, примерно, 1,3 тысячи калорий в сутки.
Как заявила спортсменка, ее старания не прошли даром и она стала чемпионкой. Ранее ей удавалось занимать только вторые и третьи места.
"Сегодня, когда меня объявили чемпионкой уже по второй категории, я была ошеломлена. Признаюсь, это было восхитительно!", - сказала Эвелина.
© Юрий КорсунцевЭвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
Эвелина Юсупова заняла первое место на XII чемпионате мира по бодибилдингу в Ташкенте
© Юрий Корсунцев
Победительница XII чемпионата мира по бодибилдингу не планирует останавливаться на достигнутом и намерена дальше развиваться в этом виде спорта.
"Есть еще и чемпионат мира среди профессионалов, а там очень большая конкуренция. Надеюсь, в будущем мне посчастливиться и там стать призером", - подчеркнула Юсупова.
В будущем узбекистанская культурискта мечтает стать наставником и тренировать своих подопечных.