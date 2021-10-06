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Какие продукты питания запрещено продавать в школе – в СЭС составили список
Какие продукты питания запрещено продавать в школе – в СЭС составили список
Чтобы не допускать реализацию запрещенных продуктов питания вблизи школ во время перемен учащимся не разрешают выходить из здания школы. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T18:24+0500
2021-10-06T18:25+0500
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детский сад
питание
школа
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В ходе очередного "парламентского часа" депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса поговорили о качестве питания в школах и детских садах, передает пресс-служба Нижней палаты.Заместитель министра здравоохранения, глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев озвучил цифры по качеству и безопасности продуктов, поставляемых в учебные учреждения.Разработан и передан директорам школ перечень продуктов питания и блюд, которые запрещены в общеобразовательных учреждениях. Реализация незарегистрированных продуктов питания, готовых блюд, сладостей и напитков вблизи школ недопустима, подчеркнули избранники народа. Для того, чтобы не допустить это, учителя дежурят у входа в здание школы во время перемен, а учащимся не разрешается выходить на улицу.В центре внимания и вопрос соблюдения гигиенических требований. Речь шла о санитарной переподготовке кадров. Так, более 10 тысяч работников детских садов обучились на специальных курсах.В 7 018 из 10 129 школ Узбекистана имеются столовые, в 2 990 — функционируют временные буфеты, а в 121 — их нет. Медицинские кабинеты оборудованы в 4 124 школах, а в 6 005 школах медкабинеты были адаптированы за счет учебных или административных помещений.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/vlasti-uzbekistana-usilyat-kontrol-za-pitaniem-v-shkolax-i-detsadax-18918250.html
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школьники, детский сад, питание, школа

Какие продукты питания запрещено продавать в школе – в СЭС составили список

18:24 06.10.2021 (обновлено: 18:25 06.10.2021)
472
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Чтобы не допускать реализацию запрещенных продуктов питания вблизи школ во время перемен учащимся не разрешают выходить из здания школы.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В ходе очередного "парламентского часа" депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса поговорили о качестве питания в школах и детских садах, передает пресс-служба Нижней палаты.
Заместитель министра здравоохранения, глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев озвучил цифры по качеству и безопасности продуктов, поставляемых в учебные учреждения.
Разработан и передан директорам школ перечень продуктов питания и блюд, которые запрещены в общеобразовательных учреждениях. Реализация незарегистрированных продуктов питания, готовых блюд, сладостей и напитков вблизи школ недопустима, подчеркнули избранники народа. Для того, чтобы не допустить это, учителя дежурят у входа в здание школы во время перемен, а учащимся не разрешается выходить на улицу.
Кастрюля с овощами - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Общество
Власти Узбекистана усилят контроль за питанием в школах и детсадах
26 мая, 13:56
418
В центре внимания и вопрос соблюдения гигиенических требований. Речь шла о санитарной переподготовке кадров. Так, более 10 тысяч работников детских садов обучились на специальных курсах.
В 7 018 из 10 129 школ Узбекистана имеются столовые, в 2 990 — функционируют временные буфеты, а в 121 — их нет.
Медицинские кабинеты оборудованы в 4 124 школах, а в 6 005 школах медкабинеты были адаптированы за счет учебных или административных помещений.
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