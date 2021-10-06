https://uz.sputniknews.ru/20211006/kakie-produkty-pitaniya-zaprescheno-prodavat-v-shkole--v-ses-sostavili-spisok-20797676.html

Какие продукты питания запрещено продавать в школе – в СЭС составили список

Какие продукты питания запрещено продавать в школе – в СЭС составили список

Чтобы не допускать реализацию запрещенных продуктов питания вблизи школ во время перемен учащимся не разрешают выходить из здания школы. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T18:24+0500

2021-10-06T18:24+0500

2021-10-06T18:25+0500

общество

школьники

детский сад

питание

школа

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. В ходе очередного "парламентского часа" депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса поговорили о качестве питания в школах и детских садах, передает пресс-служба Нижней палаты.Заместитель министра здравоохранения, глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев озвучил цифры по качеству и безопасности продуктов, поставляемых в учебные учреждения.Разработан и передан директорам школ перечень продуктов питания и блюд, которые запрещены в общеобразовательных учреждениях. Реализация незарегистрированных продуктов питания, готовых блюд, сладостей и напитков вблизи школ недопустима, подчеркнули избранники народа. Для того, чтобы не допустить это, учителя дежурят у входа в здание школы во время перемен, а учащимся не разрешается выходить на улицу.В центре внимания и вопрос соблюдения гигиенических требований. Речь шла о санитарной переподготовке кадров. Так, более 10 тысяч работников детских садов обучились на специальных курсах.В 7 018 из 10 129 школ Узбекистана имеются столовые, в 2 990 — функционируют временные буфеты, а в 121 — их нет. Медицинские кабинеты оборудованы в 4 124 школах, а в 6 005 школах медкабинеты были адаптированы за счет учебных или административных помещений.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/vlasti-uzbekistana-usilyat-kontrol-za-pitaniem-v-shkolax-i-detsadax-18918250.html

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школьники, детский сад, питание, школа