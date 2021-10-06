https://uz.sputniknews.ru/20211006/migranty-smogut-v-dolg-otpravlyat-perevody-iz-rossii-20788843.html
Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России
Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России
"Занять" иностранцы смогут 5-15 тысяч рублей. Первое время проценты начисляться не будут. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T12:22+0500
2021-10-06T12:22+0500
2021-10-06T12:52+0500
россия
мигранты
кредит
денежные переводы
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Трудовые мигранты смогут отправлять в кредит переводы из России на родину.Это можно будет сделать с 11 октября при помощи системы платежных сервисов "Золотая корона", пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров компании Николая Смирнова.В первое время мигранты смогут брать небольшие займы — 5-15 тысяч рублей. Кредиты предоставит компания "Страна экспресс".В течение 21 дня проценты начисляться не будут, затем ставка составит 1% в день.По словам Смирнова, получить займ можно во всех салонах "Мегафона". Затем географию салонов расширят.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/mobilnoe-prilojenie-dlya-migrantov-v-rf-xotyat-zapustit-uje-v-2022-m-20598201.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мигранты, кредит, денежные переводы, трудовые мигранты
Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России
12:22 06.10.2021 (обновлено: 12:52 06.10.2021)
"Занять" иностранцы смогут 5-15 тысяч рублей. Первое время проценты начисляться не будут.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Трудовые мигранты смогут отправлять в кредит переводы из России на родину.
Это можно будет сделать с 11 октября при помощи системы платежных сервисов "Золотая корона", пишут
"Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров компании Николая Смирнова.
В первое время мигранты смогут брать небольшие займы — 5-15 тысяч рублей. Кредиты предоставит компания "Страна экспресс".
В течение 21 дня проценты начисляться не будут, затем ставка составит 1% в день.
По словам Смирнова, получить займ можно во всех салонах "Мегафона". Затем географию салонов расширят.