https://uz.sputniknews.ru/20211006/migranty-smogut-v-dolg-otpravlyat-perevody-iz-rossii-20788843.html

Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России

Мигранты смогут в долг отправлять переводы из России

"Занять" иностранцы смогут 5-15 тысяч рублей. Первое время проценты начисляться не будут. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T12:22+0500

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россия

мигранты

кредит

денежные переводы

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Трудовые мигранты смогут отправлять в кредит переводы из России на родину.Это можно будет сделать с 11 октября при помощи системы платежных сервисов "Золотая корона", пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров компании Николая Смирнова.В первое время мигранты смогут брать небольшие займы — 5-15 тысяч рублей. Кредиты предоставит компания "Страна экспресс".В течение 21 дня проценты начисляться не будут, затем ставка составит 1% в день.По словам Смирнова, получить займ можно во всех салонах "Мегафона". Затем географию салонов расширят.

https://uz.sputniknews.ru/20210922/mobilnoe-prilojenie-dlya-migrantov-v-rf-xotyat-zapustit-uje-v-2022-m-20598201.html

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мигранты, кредит, денежные переводы, трудовые мигранты