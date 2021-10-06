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"Минскпромстрой" будет набирать работников в Узбекистане
"Минскпромстрой" будет набирать работников в Узбекистане
Первый набор узбекистанцев для работы на стройках Беларуси пройдет в двух регионах 6 и 7 октября. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T09:56+0500
2021-10-06T10:14+0500
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трудовая миграция
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ТАШКЕНТ. 6 окт – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции встретились с представителями АО "Минскпромстрой" и обсудили перспективы трудоустройства граждан Узбекистана в Беларуси.Представители строительной корпорации рассказали о существующих вакансиях, востребованных профессиях и условиях, создаваемых для трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба агентства в Telegram-канале.Первый набор белорусские работодатели проведут в Наманганской и Ферганской областях 6-7 октября.У Узбекистана уже есть опыт организованного набора граждан на временную работу за рубежом. Подобное соглашение действует с Россией с 2017 года. В настоящее время ведется работа по организации чартерного ввоза узбекистанских работников для трудоустройства в строительной отрасли России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-nabirayut-10-tys-chelovek-dlya-raboty-na-rossiyskix-stroykax-20724343.html
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беларусь, узбекистан, трудовая миграция

"Минскпромстрой" будет набирать работников в Узбекистане

09:56 06.10.2021 (обновлено: 10:14 06.10.2021)
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© PixabayСтройка
Стройка - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Pixabay
Первый набор узбекистанцев для работы на стройках Беларуси пройдет в двух регионах 6 и 7 октября.
ТАШКЕНТ. 6 окт – Sputnik. Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции встретились с представителями АО "Минскпромстрой" и обсудили перспективы трудоустройства граждан Узбекистана в Беларуси.
Представители строительной корпорации рассказали о существующих вакансиях, востребованных профессиях и условиях, создаваемых для трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба агентства в Telegram-канале.
"В ходе встречи была достигнута договоренность о выборочном наборе и найме на временную работу граждан, желающих работать в строительной отрасли в Республике Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы.
Первый набор белорусские работодатели проведут в Наманганской и Ферганской областях 6-7 октября.
© Пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграцииВстреча представителей Агентства по внешней трудовой миграции и АО "Минскпромстрой"
Встреча представителей Агентства по внешней трудовой миграции и АО Минскпромстрой - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Встреча представителей Агентства по внешней трудовой миграции и АО "Минскпромстрой"
© Пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции
У Узбекистана уже есть опыт организованного набора граждан на временную работу за рубежом. Подобное соглашение действует с Россией с 2017 года. В настоящее время ведется работа по организации чартерного ввоза узбекистанских работников для трудоустройства в строительной отрасли России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
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В Узбекистане ищут 10 тысяч человек для работы на российских стройках
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