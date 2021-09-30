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В Узбекистане набирают 10 тыс человек для работы на российских стройках
В Узбекистане набирают 10 тыс человек для работы на российских стройках
Желающие откликнуться на вакансии должны зарегистрироваться для собеседования в региональных отделениях Агентства внешней трудовой миграции. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T21:47+0500
2021-09-30T21:47+0500
2021-09-30T21:47+0500
миграция
строительство
трудовые мигранты
узбекистан
агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Агентство внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в четверг объявило о 10 тысячах вакансий для граждан страны на работу на стройплощадках в России, сообщает РИА Новости.По данным агенства, рабочие места в сфере строительства для граждан Узбекистана предлагает ряд потенциальных российских работодателей. Желающие откликнуться на них должны зарегистрироваться для собеседования в его региональных отделениях.Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал, что до конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Согласно проекту, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ предполагается перенести в Узбекистан. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все отобранные кандидаты пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт". Кроме того, на территории Узбекистана помимо выдачи патента планируется организовать ПЦР-тестирование. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на конец 2020 года на заработках за пределами республики находилось около 1,6 миллиона человек. Это порядка 20 процентов экономически активного населения. Из них порядка 1,1 миллиона работали в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistan-xochet-uskorit-prinyatie-zakona-o-vneshney-trudovoy-migratsii-18932480.html
https://uz.sputniknews.ru/20210924/novyy-zakon-o-migratsii-vstupit-v-silu-v-2024-godu--mvd-rossii-20631530.html
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строительство, трудовые мигранты, узбекистан, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана
В Узбекистане набирают 10 тыс человек для работы на российских стройках
Желающие откликнуться на вакансии должны зарегистрироваться для собеседования в региональных отделениях Агентства внешней трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Агентство внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в четверг объявило о 10 тысячах вакансий для граждан страны на работу на стройплощадках в России, сообщает РИА Новости
.
По данным агенства, рабочие места в сфере строительства для граждан Узбекистана предлагает ряд потенциальных российских работодателей. Желающие откликнуться на них должны зарегистрироваться для собеседования в его региональных отделениях.
"Речь идет о строительных объектах в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Новосибирской, Калужской, Тульской, Мурманской, Калининградской и Московской областях, а также Краснодарском крае. При этом патент на право работы в России будет выдаваться в Узбекистане", — уточняется в публикации.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал, что до конца года планируется отработать пилотный запуск чартерного ввоза до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
Согласно проекту, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ предполагается перенести в Узбекистан. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, а также проверка на запрет въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей.
Все отобранные кандидаты пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт". Кроме того, на территории Узбекистана помимо выдачи патента планируется организовать ПЦР-тестирование. Все затраты лягут на заказчиков.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на конец 2020 года на заработках за пределами республики находилось около 1,6 миллиона человек. Это порядка 20 процентов экономически активного населения. Из них порядка 1,1 миллиона работали в России.
По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.