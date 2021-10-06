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НЛО в небе над Узбекистаном: появление странного объекта прокомментировали в Академии наук
НЛО в небе над Узбекистаном: появление странного объекта прокомментировали в Академии наук
По словам младшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека АН республики Камолиддина Эргашева, плохое качество видеоматериала не... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T14:28+0500
2021-10-06T14:36+0500
общество
академия наук узбекистана
нло
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Накануне неопознанный летающий объект пролетел в небе над Самаркандом и Маргиланом. Очевидцы сняли на видео необычное явление, а затем выложили ролики в Интернет. Кадры мгновенно обрели популярность среди пользователей и вызвали много вопросов. Ситуацию прокомментировали в республиканской Академии наук. Согласно словам младшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека АН Узбекистана Камолиддина Эргашева, плохое качество видеоматериала не позволяет дать четкое заключение о природе происхождения возникшего явления. Сложно однозначно сказать, был ли это один объект, несмотря на то, что кадры сделаны в одно время, добавил Эргашев. "Тело на видео из Маргилана двойное и оставляет за собой тонкий и тусклый след. А качество видео из Самарканда, к сожалению, не позволяет подтвердить вышеизложенные факты", – отметил эксперт.По его предположению, размытый след от объектов может указывать на то, что это кометы с хвостами, но их непонятная скорость не дает подтвердить этот факт. Если комета находилась довольно далеко за пределами атмосферы, то она не могла двигаться с такой большой угловой скоростью, пояснил ученый. При близком расстоянии и малых размерах комета не сможет удержать хвост позади себя в своем гравитационном поле, добавил Эргашев.Кроме того, эти объекты на видео также невозможно отнести к метеорам, попавшим в атмосферу Земли, так как их яркость не является взрывной и она практически не меняется во время движения. К тому же такая видимая угловая скорость слишком мала для них, заключил ученый.
https://uz.sputniknews.ru/20201028/V-Karakalpakstane-s-neba-upal-neobychnyy-predmet-foto-15277594.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/zagadochnuyu-vspyshku-v-nebe-uvideli-jiteli-srazu-trex-stran-tsentralnoy-azii--video-18204844.html
https://uz.sputniknews.ru/20200618/V-nebe-nad-Yaponiey-poyavilsya-neopoznannyy-letayuschiy-shar--on-popal-na-video-14366707.html
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академия наук узбекистана, нло, мнение эксперта

НЛО в небе над Узбекистаном: появление странного объекта прокомментировали в Академии наук

14:28 06.10.2021 (обновлено: 14:36 06.10.2021)
514
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкКомета NeoWise в небе над Краснодарским краем
Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
По словам младшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека АН республики Камолиддина Эргашева, плохое качество видеоматериала не позволяет дать четкое заключение о происхождении возникшего явления.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Накануне неопознанный летающий объект пролетел в небе над Самаркандом и Маргиланом. Очевидцы сняли на видео необычное явление, а затем выложили ролики в Интернет. Кадры мгновенно обрели популярность среди пользователей и вызвали много вопросов. Ситуацию прокомментировали в республиканской Академии наук.
Согласно словам младшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека АН Узбекистана Камолиддина Эргашева, плохое качество видеоматериала не позволяет дать четкое заключение о природе происхождения возникшего явления.
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Сложно однозначно сказать, был ли это один объект, несмотря на то, что кадры сделаны в одно время, добавил Эргашев.
"Тело на видео из Маргилана двойное и оставляет за собой тонкий и тусклый след. А качество видео из Самарканда, к сожалению, не позволяет подтвердить вышеизложенные факты", – отметил эксперт.
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По его предположению, размытый след от объектов может указывать на то, что это кометы с хвостами, но их непонятная скорость не дает подтвердить этот факт.
Если комета находилась довольно далеко за пределами атмосферы, то она не могла двигаться с такой большой угловой скоростью, пояснил ученый. При близком расстоянии и малых размерах комета не сможет удержать хвост позади себя в своем гравитационном поле, добавил Эргашев.
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Кроме того, эти объекты на видео также невозможно отнести к метеорам, попавшим в атмосферу Земли, так как их яркость не является взрывной и она практически не меняется во время движения. К тому же такая видимая угловая скорость слишком мала для них, заключил ученый.
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