https://uz.sputniknews.ru/20211006/nlo-v-nebe-nad-uzbekistanom-poyavlenie-strannogo-obekta-prokommentirovali-v-akademii-nauk-20792346.html

НЛО в небе над Узбекистаном: появление странного объекта прокомментировали в Академии наук

НЛО в небе над Узбекистаном: появление странного объекта прокомментировали в Академии наук

По словам младшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека АН республики Камолиддина Эргашева, плохое качество видеоматериала не... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T14:28+0500

2021-10-06T14:28+0500

2021-10-06T14:36+0500

общество

академия наук узбекистана

нло

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Накануне неопознанный летающий объект пролетел в небе над Самаркандом и Маргиланом. Очевидцы сняли на видео необычное явление, а затем выложили ролики в Интернет. Кадры мгновенно обрели популярность среди пользователей и вызвали много вопросов. Ситуацию прокомментировали в республиканской Академии наук. Согласно словам младшего научного сотрудника Астрономического института имени Улугбека АН Узбекистана Камолиддина Эргашева, плохое качество видеоматериала не позволяет дать четкое заключение о природе происхождения возникшего явления. Сложно однозначно сказать, был ли это один объект, несмотря на то, что кадры сделаны в одно время, добавил Эргашев. "Тело на видео из Маргилана двойное и оставляет за собой тонкий и тусклый след. А качество видео из Самарканда, к сожалению, не позволяет подтвердить вышеизложенные факты", – отметил эксперт.По его предположению, размытый след от объектов может указывать на то, что это кометы с хвостами, но их непонятная скорость не дает подтвердить этот факт. Если комета находилась довольно далеко за пределами атмосферы, то она не могла двигаться с такой большой угловой скоростью, пояснил ученый. При близком расстоянии и малых размерах комета не сможет удержать хвост позади себя в своем гравитационном поле, добавил Эргашев.Кроме того, эти объекты на видео также невозможно отнести к метеорам, попавшим в атмосферу Земли, так как их яркость не является взрывной и она практически не меняется во время движения. К тому же такая видимая угловая скорость слишком мала для них, заключил ученый.

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академия наук узбекистана, нло, мнение эксперта