https://uz.sputniknews.ru/20211006/produkty-pitaniya-medosmotr-i-sportivnye-sostyazaniya-kak-podderjat-pensionerov-20799825.html

Продукты питания, медосмотр и спортивные состязания: как поддержат пенсионеров

Продукты питания, медосмотр и спортивные состязания: как поддержат пенсионеров

Пожилым людям с ограниченными возможностями подарили инвалидные коляски, трости и костыли, слуховые аппараты. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T20:13+0500

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общество

узбекистан

пенсионер

социальная поддержка

министерство по поддержке махалли и семьи

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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. С понедельника в Узбекистане проходит Неделя почитания и помощи пожилым людям. О том, что включает в себя эта инициатива рассказал представитель информационной службы министерства по поддержке махалли и семьи Фарход Эшмуминов. По его словам, в 2028 махаллях для пожилых людей организуют углубленный медосмотр, 669 из них уже передали инвалидные коляски, трости и костыли, слуховые аппараты. Кроме того, 6 443 одиноким гражданам доставили продукты питания, 3 180 - необходимые медикаменты.В квартирах 2 825 одиноких пенсионеров проведены хашары.В рамках программы помощи и внимания проходят также соревнования по шахматам, ходьбе, волейболу, минифутболу и настольному теннису. В состязаниях участвовали почти 42 тысячи пожилых людей.Подобные встречи прошли и в регионах - там для людей старшего поколения организовали концерты, встречи с молодежью в учебных заведениях, а также туристические поездки.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-uzbekistane-pensioneram-planiruyut-predostavit-novye-lgoty-19263553.html

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узбекистан, пенсионер, социальная поддержка, министерство по поддержке махалли и семьи