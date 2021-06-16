https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-uzbekistane-pensioneram-planiruyut-predostavit-novye-lgoty-19263553.html

В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы

В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы

Работающим гражданам разрешат на добровольной основе платить ежемесячный социальный налог из собственных доходов, чтобы в будущем их неработающие супруги могли... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T15:14+0500

2021-06-16T15:14+0500

2021-06-16T15:14+0500

общество

пенсионеры

выплата

пенсия

законопроект

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан".Отмечается, что документом предусмотрен ряд льгот при назначении пенсий и пособий.Для вновь назначенных пенсий с 1 июня 2021 года стаж работы за период до 2005-го будет учитываться на основе существующих записей в трудовой книжке без предоставления подтверждающих документов.В соответствии с проектом закона, предлагается отменить проверки и взыскания излишних выплат по назначенным, пересчитанным пенсиям за период от трех лет. Кроме того, работающим гражданам разрешат на добровольной основе платить ежемесячный социальный налог из собственных доходов, чтобы в будущем их неработающие супруги могли быть обеспечены пенсией. Таким образом, эта инициатива позволит предоставлять пенсию женам, которые занимается уходом за детьми и другой домашней работой или не работают по просьбе мужа.Согласно документу, также планируется производить выплаты пенсий и пособий по месту постоянной регистрации или временного пребывания, исходя из желания гражданина.

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пенсионеры, выплата, пенсия, законопроект, узбекистан