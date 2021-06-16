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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-uzbekistane-pensioneram-planiruyut-predostavit-novye-lgoty-19263553.html
В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы
В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы
Работающим гражданам разрешат на добровольной основе платить ежемесячный социальный налог из собственных доходов, чтобы в будущем их неработающие супруги могли... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T15:14+0500
2021-06-16T15:14+0500
общество
пенсионеры
выплата
пенсия
законопроект
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан".Отмечается, что документом предусмотрен ряд льгот при назначении пенсий и пособий.Для вновь назначенных пенсий с 1 июня 2021 года стаж работы за период до 2005-го будет учитываться на основе существующих записей в трудовой книжке без предоставления подтверждающих документов.В соответствии с проектом закона, предлагается отменить проверки и взыскания излишних выплат по назначенным, пересчитанным пенсиям за период от трех лет. Кроме того, работающим гражданам разрешат на добровольной основе платить ежемесячный социальный налог из собственных доходов, чтобы в будущем их неработающие супруги могли быть обеспечены пенсией. Таким образом, эта инициатива позволит предоставлять пенсию женам, которые занимается уходом за детьми и другой домашней работой или не работают по просьбе мужа.Согласно документу, также планируется производить выплаты пенсий и пособий по месту постоянной регистрации или временного пребывания, исходя из желания гражданина.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-uzbekistane-povyshaetsya-razmer-minimalnyx-pensiy-19102527.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/mirziyoev-povysil-pensii-veteranam-vov-18682858.html
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пенсионеры, выплата, пенсия, законопроект, узбекистан

В Узбекистане пенсионерам планируют предоставить новые льготы

15:14 16.06.2021
874
© Пресс-служба ГоскомтуризмаПожилой турист
Пожилой турист - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Пресс-служба Госкомтуризма
Работающим гражданам разрешат на добровольной основе платить ежемесячный социальный налог из собственных доходов, чтобы в будущем их неработающие супруги могли быть обеспечены пенсионными выплатами.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан".
Отмечается, что документом предусмотрен ряд льгот при назначении пенсий и пособий.
Для вновь назначенных пенсий с 1 июня 2021 года стаж работы за период до 2005-го будет учитываться на основе существующих записей в трудовой книжке без предоставления подтверждающих документов.
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В соответствии с проектом закона, предлагается отменить проверки и взыскания излишних выплат по назначенным, пересчитанным пенсиям за период от трех лет.
Кроме того, работающим гражданам разрешат на добровольной основе платить ежемесячный социальный налог из собственных доходов, чтобы в будущем их неработающие супруги могли быть обеспечены пенсией. Таким образом, эта инициатива позволит предоставлять пенсию женам, которые занимается уходом за детьми и другой домашней работой или не работают по просьбе мужа.
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Согласно документу, также планируется производить выплаты пенсий и пособий по месту постоянной регистрации или временного пребывания, исходя из желания гражданина.
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