https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekistan-schitaet-vatikan-partnerom-v-dialoge-mejdu-islamom-i-xristianstvom-20794508.html
Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством
Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством
Камилов и посол Ватикана в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T15:51+0500
2021-10-06T15:51+0500
2021-10-06T15:51+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассматривают Ватикан как важного партнера в диалоге между исламом и христианством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министр иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в среду Камилов и апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Это первый визит архиепископа в республику после назначения на пост посла в январе.Принимая верительные грамоты, глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и отметил, что между Узбекистаном и Ватиканом накоплен позитивный опыт партнерства, нацеленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповедания.Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении и активизации межконфессионального диалога на различных уровнях, добавили в МИД.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html
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Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством
Камилов и посол Ватикана в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении межконфессионального диалога на различных уровнях.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Власти Узбекистана рассматривают Ватикан как важного партнера в диалоге между исламом и христианством, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление министр иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.
По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в среду Камилов и апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Это первый визит архиепископа в республику после назначения на пост посла в январе.
"Узбекистан рассматривает Ватикан как важного партнера в деле развития диалога между исламом и христианством", — сказал Камилов на встрече. Его цитирует официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Принимая верительные грамоты, глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и отметил, что между Узбекистаном и Ватиканом накоплен позитивный опыт партнерства, нацеленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповедания.
Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении и активизации межконфессионального диалога на различных уровнях, добавили в МИД.