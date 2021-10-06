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Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством
Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством
Камилов и посол Ватикана в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T15:51+0500
2021-10-06T15:51+0500
политика
узбекистан
абдулазиз камилов
религия
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассматривают Ватикан как важного партнера в диалоге между исламом и христианством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министр иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в среду Камилов и апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Это первый визит архиепископа в республику после назначения на пост посла в январе.Принимая верительные грамоты, глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и отметил, что между Узбекистаном и Ватиканом накоплен позитивный опыт партнерства, нацеленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповедания.Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении и активизации межконфессионального диалога на различных уровнях, добавили в МИД.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html
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узбекистан, абдулазиз камилов, религия, ватикан

Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством

15:51 06.10.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Камилов и посол Ватикана в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении межконфессионального диалога на различных уровнях.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассматривают Ватикан как важного партнера в диалоге между исламом и христианством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министр иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.
По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в среду Камилов и апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Это первый визит архиепископа в республику после назначения на пост посла в январе.

"Узбекистан рассматривает Ватикан как важного партнера в деле развития диалога между исламом и христианством", — сказал Камилов на встрече. Его цитирует официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
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Принимая верительные грамоты, глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и отметил, что между Узбекистаном и Ватиканом накоплен позитивный опыт партнерства, нацеленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповедания.
Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении и активизации межконфессионального диалога на различных уровнях, добавили в МИД.
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