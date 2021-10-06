https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekistan-schitaet-vatikan-partnerom-v-dialoge-mejdu-islamom-i-xristianstvom-20794508.html

Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством

Узбекистан считает Ватикан партнером в диалоге между исламом и христианством

Камилов и посол Ватикана в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T15:51+0500

2021-10-06T15:51+0500

2021-10-06T15:51+0500

политика

узбекистан

абдулазиз камилов

религия

ватикан

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассматривают Ватикан как важного партнера в диалоге между исламом и христианством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министр иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в среду Камилов и апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ и Узбекистане Джованни д'Аниелло обсудили вопросы двусторонних отношений. Это первый визит архиепископа в республику после назначения на пост посла в январе.Принимая верительные грамоты, глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и отметил, что между Узбекистаном и Ватиканом накоплен позитивный опыт партнерства, нацеленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповедания.Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении и активизации межконфессионального диалога на различных уровнях, добавили в МИД.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html

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